В Белгидромете рассказали, какая погода ждет белорусов на следующей неделе
Более 2 тыс. неравнодушных минчан помогали утром 9 января вести борьбу со стихией. Коммунальные службы продолжат работать в круглосуточном режиме, чтобы жизнь не останавливалась даже в сложных погодных условиях.
Коммунальные службы работают круглосуточно
Проспект Независимости - одна из ключевых точек Минска, которую расчищают более 20 единиц техники. Именно с центральных дорог начинается борьба с январской вьюгой.
Работает большегрузная техника, которая, несмотря на порывы ветра и нулевую видимость, формирует коридоры для движения. Сначала будут расчищены проспекты, а затем второстепенные улицы. В жилых кварталах коммунальщики спасают дворы, а на помощь им выходят студенты вузов.
Метели и морозы в Беларусь принес южный циклон с двойным именем "Фрэнсис-Улли". По силе он сопоставим с "Хавьером" 2013 года.
Марина Лукша, замначальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды: "Снег, метели ухудшают видимость на дорогах - она составляет менее 500 метров. На следующей неделе мы будем больше находиться в области повышенного атмосферного давления, поэтому количество осадков уменьшится, они примут локальный и кратковременный характер, но за счет прояснений и адвекции холодной воздушной массы ожидаем в отдельные дни очень морозную погоду".
Необходимо не просто убрать снег, а обеспечить безопасность и нормальную жизнь для тысяч людей. Останавливаться коммунальщики не намерены, но пока погода выигрывает.