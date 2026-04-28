Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

В Бишкеке состоялась встреча министров обороны Беларуси и Индии

На полях совещания министров обороны стран ШОС в Бишкеке состоялась встреча главы белорусского военного ведомства Виктора Хренина с министром обороны Индии Раджнатом Сингхом.

Стороны подчеркнули: отношения между Минском и Нью-Дели носят конструктивный и доверительный характер, а позиции по ключевым международным вопросам во многом совпадают. Например, в уверенности в том, что решать конфликты необходимо дипломатическим путем.

Было обсуждено и практическое взаимодействие: индийская сторона отметила, что в 2025 году в стране прошли обучение десять белорусских военнослужащих, такую практику готовы продолжить.

В Минске, в свою очередь, высоко оценили уровень подготовки в Индии и пригласили представителей Вооруженных сил в Беларусь в качестве наблюдателей за мероприятиями боевой подготовки.

Разделы:

Общество

Теги:

ИндияКыргызстанВиктор Хренин