В Бишкеке состоялась встреча министров обороны Беларуси и Индии

На полях совещания министров обороны стран ШОС в Бишкеке состоялась встреча главы белорусского военного ведомства Виктора Хренина с министром обороны Индии Раджнатом Сингхом.

Стороны подчеркнули: отношения между Минском и Нью-Дели носят конструктивный и доверительный характер, а позиции по ключевым международным вопросам во многом совпадают. Например, в уверенности в том, что решать конфликты необходимо дипломатическим путем.

Было обсуждено и практическое взаимодействие: индийская сторона отметила, что в 2025 году в стране прошли обучение десять белорусских военнослужащих, такую практику готовы продолжить.