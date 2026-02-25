Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В детских садах Беларуси увеличится количество групп для детей до 2 лет

"Колыбель развития" для самых маленьких белорусов и помощь родителям на пути к профессиональной самореализации. В детских садах во всех регионах страны увеличится количество групп для детей в возрасте от года до двух лет.

Трансформация системы дошкольного образования связана с ростом обращений с такой инициативой от родителей. Так, в Минской области готовится инфраструктура для дополнительных 24 групп раннего возраста. К примеру, в третьем детском саду в Фаниполе такая группа работает уже с сентября. В марте откроют еще одну.

Напомним, в отличие от общего среднего, дошкольное образование в Беларуси является необязательным. У семей также есть возможность самостоятельно воспитывать детей до 5 лет.

