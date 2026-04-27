В ДРОЦ "Кристальный" доступно бесплатное оздоровление для жителей пострадавших от Чернобыля районов
Работа по госпрограммам Беларуси направлена не только на социально-экономическое развитие пострадавших от Чернобыля территорий, но еще и на сохранение здоровья населения, оздоровление и санаторно-курортное лечение. Это в равной степени касается взрослого населения и детей. Что важно, внедряются инновационные подходы в лечении заболеваний, приживаются уникальные технологии, пополняется материально-техническая база учреждений сферы медицины.
Колоссальные инвестиции в здоровье нации дают ожидаемые результаты. По официальным данным, заболеваемость по всем видам болезней на загрязненных территориях практически находится на уровне среднереспубликанской, а по некоторым заболеваниям даже ниже. В детском центре "Кристальный" в Гомеле полноценное оздоровление и санаторно-курортное лечение проходят дошколята и первоклашки.
Многофункциональное пространство, все условия для обучения и возможности по четырем лечебным профилям - работа в "Кристальном" максимально приближена к условиям детского сада. В центре поправляют здоровье, познают мир, получают практические навыки, учатся взаимодействовать со сверстниками дошколята в возрасте от 3 до 7 лет, а также первоклашки.
Артем Рябцев, житель аг. Романовичи:
"Со своей учительницей Надеждой Михайловной я приехал из Романовичей. Мне тут больше всего нравится бассейн и ароматерапия. Здесь есть чем заняться, не скучно".
"Я приехал со своими друзьями, ходим на процедуры, а по вечерам кушаем сладости", - поделился житель г. Ветка Макар Цыкур.
После реконструкции мощность "Кристального" увеличилась вдвое. За смену здравница принимает 185 ребят и 24 сопровождающих. Полный курс пребывания составляет 21 день.
"Ходим в аромакомнату, где дышим хвойными маслами. Также детям делают вибромассаж спины, шеи и ног", - рассказала мама, жительница г. п. Корма Светлана Стоянова.
Лариса Слабодчук, главная медсестра ДРОЦ "Кристальный":
"Соляная комната полезна для дыхания детей в первую очередь. Процедура длится 20-30 минут. Работает специализированный аппарат, который распыляет соль, пары этой соли они вдыхают в себя. Соль мы заказываем из шахт в Солигорске. Она только каменная, обогащена кальцием, йодом и всеми необходимыми микроэлементами".
Детский реабилитационный центр "Кристальный" принимает уже 5-й в 2026 году заезд.
Широкий спектр оздоровительных процедур, новый бассейн с минеральной водой, 12 площадок для прогулок, современные игровые залы, интерактивные комнаты - комплектация здравницы полностью новая. Инвестиции в здоровье детей колоссальные, регионы это чувствуют.
Надежда Рябцева, сопровождающая детской группы:
"Приехали мы из Гомельского района. Ожидания оправдались, условия замечательные для лечения и оздоровления ребят".
Лариса Березун, директор ДРОЦ "Кристальный":
"Мы всем коллективом стараемся сделать так, чтобы здесь детям было комфортно, чтобы они получили много положительных эмоций и обязательно прошли лечение и оздоровление".
Удерживая высокие социальные тренды, государство вкладывает в развитие сферы здравоохранения. Доступность и качество санаторно-курортного лечения для юных жителей территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС, остается на уровне мировых стандартов.