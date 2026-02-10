3.73 BYN
В Дзержинске с начала зимы израсходовано почти 2 тыс. т песко-соляной смеси
Гололедица, до минус 13 градусов и местами небольшой снег - морозная погода сохраняется в Беларуси.
Чтобы обеспечить комфортное движение автотранспорта и чистоту пешеходных переходов, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Только в Минской области беспрерывно задействовано около 100 единиц техники, а также рабочие по комплексной уборке территорий. Параллельно проводится обработка дорог реагентами. В одном Дзержинске с начала зимы израсходовано почти 2 тыс. тонн песко-соляной смеси, т. е. Ежедневно на дороги и тротуары города высыпается 30 тонн.
В морозные и снежные дни инспекторы ГАИ работают в усиленном режиме. Организовано круглосуточное наблюдение за состоянием улиц, контролируется качество уборки снега. Инспекторы напоминают водителям о правилах безопасного поведения на скользких и заснеженных трассах.