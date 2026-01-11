В Гомельской области работают горячие линии для оказания помощи при непогоде

В первые сутки работы горячей линии в Центральном районе Гомеля поступило около 30 обращений. Пожилые, одиноко проживающие, а также граждане с ограниченными возможностями оставляют заявки с просьбами расчистить дворы от снега, доставить продукты, подсказать номера оперативных служб.

"На наши экстренные телефоны могут обратиться не только социально уязвимые категории, но и любой гражданин, у которого трудная жизненная ситуация. Заряжены все социальные работники, все специалисты, и мы с радостью, с удовольствием помогаем людям справиться с этой снежной стихией".