В Гомельской области работают горячие линии для оказания помощи при непогоде

Для оперативного решения возникающих вопросов с непогодой в Беларуси круглосуточно работают горячие линии. Дежурят и специалисты в территориальных центрах соцобслуживания населения.

В первые сутки работы горячей линии в Центральном районе Гомеля поступило около 30 обращений. Пожилые, одиноко проживающие, а также граждане с ограниченными возможностями оставляют заявки с просьбами расчистить дворы от снега, доставить продукты, подсказать номера оперативных служб.

Надежда Цупа, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома:

"На наши экстренные телефоны могут обратиться не только социально уязвимые категории, но и любой гражданин, у которого трудная жизненная ситуация. Заряжены все социальные работники, все специалисты, и мы с радостью, с удовольствием помогаем людям справиться с этой снежной стихией".

На основных трассах Гомельской области в случае резкого понижения температур будут развернуты пункты обогрева.

