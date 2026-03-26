В Хатыни открылась совместная белорусско-российская выставка "Дулаг-142.Брянский Бухенвальд"

Ко Дню единения народов Беларуси и России и к трагической дате, выпавшей на судьбу советского народа, - 85-летию начала Великой Отечественной войны в Хатыни открылся совместный белорусско-российский проект. Выставка "Дулаг-142.Брянский Бухенвальд" посвящена памяти жертв нацизма - узников концлагеря "Дулаг-142", действовавшего в Брянске с 1941 по 1943 годы.

Проект представлен Брянским краеведческим музеем. Экспонаты выставки - реальные вещи, принадлежавшие узникам концлагеря, фото и документы того времени, реконструкция отдельных помещений лагеря смерти. Экспозицию создавали на основе поисковой работы и расследований по делу геноцида советского народа, которое осуществляет Следственный комитет Российской Федерации.

Ирина Кулешова, директор Брянского государственного краеведческого музея:

"На территории Брянской области сохранилась единственная в России инфраструктура концлагеря "Дулаг-142" с бараками, лазаретами, конюшнями, где содержались дети. Когда была снята секретность с объекта, началось движение по восстановлению исторической памяти".

Игорь Федотов, руководитель отдела управления общественно-политической работы Следственного комитета России:

"Открытие выставки - это начало целого комплекса совместных мероприятий Следственного комитета Российской Федерации и Следственного комитета Республики Беларусь по сохранению исторической памяти и раскрытию преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны".

"Хатынь - это знаковое, особое место для белорусов", - отметил первый зампредседателя Следственного комитета Беларуси Олег Шандарович.