В масштабном отборе конкурса "Инженеры будущего" участвовали свыше 20 тысяч человек
Стимуляция интереса к инженерии, поддержка талантливой молодежи и развитие инновационной экономики. В Национальном детском технопарке проходит финал республиканского конкурса технического творчества "Инженеры будущего".
На протяжении трех дней молодые изобретатели со всех уголков Беларуси демонстрируют свои знания и навыки в самых востребованных сферах.
Проверить свои знания, представить авторские разработки и побороться за звание лучшего молодого инженера страны. Для Максима Пальчевского, студента БГУИРа, республиканский конкурс - шанс заявить о себе как о будущем специалисте по искусственному интеллекту. Интерес к точным наукам у Максима появился еще в школе, во время обучения в инженерном классе. Это и помогло определиться с будущим направлением уже профессиональной деятельности.
Обменяться опытом и новыми идеями приехала и Мария Волосевич из Гомеля. Программированием девушка увлеклась неслучайно: старший брат работает в IT-сфере. Конкурс для Марии - проверка себя и своих знаний. А еще возможность получить такую важную обратную связь от экспертов.
В масштабном отборе участвовали свыше 20 тысяч человек. Школьники и учащаяся молодежь прошли четыре этапа. По итогам финала определят 39 победителей и призеров. Юные новаторы предлагают инновационные решения реальных инженерных задач в 11 номинациях: от робототехники и беспилотных летательных аппаратов до энергетики и экологии.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси: "Мы сегодня видим то, что три вуза в нашей стране осуществляют подготовку по специальности "искусственный интеллект". Это Белорусский государственный университет, Университет информатики и радиоэлектроники и Гродненский университет имени Янки Купалы. Но в то же время мы видим, насколько эти ребята увлечены данной технологией. Можете себе только представить, что время выполнения заданий составляет 9 часов. И ребята должны быть максимально вовлечены, сконцентрированы, иметь мотивацию и интеллектуальную способность для того, чтобы решать те практические задачи, которые перед ними стоят".
Республиканский конкурс "Инженеры будущего" - мощный старт для молодых талантов и площадка, где юные дарования демонстрируют свой потенциал и делают первые шаги к большим достижениям. Они - будущие конструкторы, технологи, инженеры высокого уровня - предлагают идеи, которые завтра станут частью нашего общего будущего.