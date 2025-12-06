В МЧС Беларуси назвали три главные причины возникновения пожаров

Сделать каждый дом безопаснее - предотвратить пожары и сохранить жизни людей. МЧС проводит акцию "Установи автономный пожарный извещатель в доме". Спасатели совместно с представителями других структур и организаций проводят активную профилактическую работу среди населения: специалисты посещают дома и квартиры, проводят инструктажи, проверяют состояние электропроводки и отопительных приборов, а также пожарных извещателей.

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси: "Необходимо выделить три основные причины, по которым происходят пожары. Первое - это неосторожное обращение с огнем, в частности при курении и особенно в состоянии алкогольного опьянения. Именно по этой причине произошло более 2000 пожаров, на которых погибли 346 человек. Стоит отметить, что 65 % от всех погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Вторая причина, на которую приходится более 30 % всех пожаров, - это нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования. И, замыкая тройку, это нарушение правил устройств и эксплуатации печей, печного оборудования, теплогенерирующих устройств и агрегатов".