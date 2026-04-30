В Минске более 100 человек получили награды от ФПБ
В преддверии Праздника труда прозвучали слова благодарности и были вручены заслуженные награды. 30 апреля в Минске чествовали профсоюзных активистов. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры профсоюзов и объединила более сотни участников.
В преддверии праздника
Награждаемые - председатели первичных профсоюзных организаций. Большинство из них работают на своих основных местах и одновременно берут на себя общественную нагрузку. Они объединяют коллективы, помогают людям разобраться в сложных ситуациях и стараются не оставлять без ответа ни один вопрос.
Председатели первичек, собравшиеся в зале Дворца профсоюзов, - это работники предприятий и организаций со всей страны. Среди них электрогазосварщики, слесари по ремонту автомобилей, бухгалтеры, водители, журналисты. Это люди, которые ежедневно выполняют свою работу ответственно и с полной отдачей.
Оксана Шаблинская, председатель первичной профсоюзной организации 4-й городской клинической больницы им. Н. Е. Савченко г. Минска:
"Работаю председателем первичной профсоюзной организации с 2014 года. В круг моих обязанностей и нашей первичной профсоюзной организации входит защита прав членов профсоюза, улучшение их условий жизни, оплаты и охраны труда. Также мы уделяем большое внимание наставничеству и работе с подрастающим поколением. Я не считаю эту награду личной - это результат усилий всего коллектива, признание заслуг и активной гражданской позиции каждого члена нашего профсоюза".
"Я работаю председателем уже 11 лет. Огромное спасибо за доверие, за эту награду. В канун 1 Мая получить благодарность - это бесценно", - рассказала Наталья Янова, председатель цехового профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации БМЗ.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
"Нам очень приятно, когда трудовые коллективы и отраслевые профсоюзы выходят с инициативой отметить лучших профсоюзных активистов и социальных партнеров за их вклад и большую работу, которая была проделана в течение 2025 года. В преддверии 1 Мая всякий раз мы желаем всем нашим трудящимся крепкого здоровья, успехов, благополучия, быть едиными вместе со своим трудовым коллективом, вместе идти к поставленным задачам, которые уже понятно, как выполнять в любом коллективе".
Сегодня Федерация профсоюзов Беларуси объединяет около 4 млн человек, по всей стране действует порядка 24 тыс. первичных организаций. Профсоюзные активисты выполняют важную объединяющую роль. Именно благодаря их работе инициативы трудовых коллективов находят поддержку и реализуются на разных уровнях.