В Минске более 100 человек получили награды от ФПБ

В преддверии Праздника труда прозвучали слова благодарности и были вручены заслуженные награды. 30 апреля в Минске чествовали профсоюзных активистов. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры профсоюзов и объединила более сотни участников.

В преддверии праздника

Награждаемые - председатели первичных профсоюзных организаций. Большинство из них работают на своих основных местах и одновременно берут на себя общественную нагрузку. Они объединяют коллективы, помогают людям разобраться в сложных ситуациях и стараются не оставлять без ответа ни один вопрос.

Председатели первичек, собравшиеся в зале Дворца профсоюзов, - это работники предприятий и организаций со всей страны. Среди них электрогазосварщики, слесари по ремонту автомобилей, бухгалтеры, водители, журналисты. Это люди, которые ежедневно выполняют свою работу ответственно и с полной отдачей.

Оксана Шаблинская, председатель первичной профсоюзной организации 4-й городской клинической больницы им. Н. Е. Савченко г. Минска:

"Работаю председателем первичной профсоюзной организации с 2014 года. В круг моих обязанностей и нашей первичной профсоюзной организации входит защита прав членов профсоюза, улучшение их условий жизни, оплаты и охраны труда. Также мы уделяем большое внимание наставничеству и работе с подрастающим поколением. Я не считаю эту награду личной - это результат усилий всего коллектива, признание заслуг и активной гражданской позиции каждого члена нашего профсоюза".

"Я работаю председателем уже 11 лет. Огромное спасибо за доверие, за эту награду. В канун 1 Мая получить благодарность - это бесценно", - рассказала Наталья Янова, председатель цехового профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации БМЗ.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Нам очень приятно, когда трудовые коллективы и отраслевые профсоюзы выходят с инициативой отметить лучших профсоюзных активистов и социальных партнеров за их вклад и большую работу, которая была проделана в течение 2025 года. В преддверии 1 Мая всякий раз мы желаем всем нашим трудящимся крепкого здоровья, успехов, благополучия, быть едиными вместе со своим трудовым коллективом, вместе идти к поставленным задачам, которые уже понятно, как выполнять в любом коллективе".