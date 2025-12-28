Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Минске наградили финалистов конкурса "Мечты сбываются"

Новогоднее представление во Дворце Республики стало особенным подарком для финалистов конкурса "Мечты сбываются!".

Ребята прибыли в столицу со всей Беларуси по приглашению министра внутренних дел Ивана Кубракова. Жюри было непросто выбрать лучшие среди более 250 работ. Талантливые мальчишки и девчонки получили сладкие подарки, сувениры и дипломы за смелость, креатив и искренность, а также окунулись в атмосферу волшебства во время новогоднего представления.

Акция "Наши дети" продлится в стране до 14 января. Она подарит теплоту и заботу каждому ребенку.

Разделы:

ОбществоСемья и дети

Теги:

детинаграждениеНаши детиИван Кубраков