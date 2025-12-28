В Минске наградили финалистов конкурса "Мечты сбываются"

Ребята прибыли в столицу со всей Беларуси по приглашению министра внутренних дел Ивана Кубракова. Жюри было непросто выбрать лучшие среди более 250 работ. Талантливые мальчишки и девчонки получили сладкие подарки, сувениры и дипломы за смелость, креатив и искренность, а также окунулись в атмосферу волшебства во время новогоднего представления.