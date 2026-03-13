3.72 BYN
2.93 BYN
3.38 BYN
В Минске наградили победителей республиканского конкурса молодежных инициатив
В Минске наградили победителей конкурса молодежных инициатив. Тематика идей самая разная: от создания молодежных креативных пространств и развития спорта до волонтерских и научных проектов. Всего в республиканскую комиссию поступили 164 заявки.
Павел Алексо, секретарь ЦК БРСМ:
"Сегодня есть масса проектов, которые возникают у молодых людей, масса инициатив, которые, конечно же, нуждаются в поддержке со стороны государства, со стороны общественных объединений. И очень важно, что сегодня такой инструмент есть. Этот инструмент заключается как раз таки в возможности профинансировать молодежные инициативы и выделить средства для реализации той или иной задумки. Безусловно, в связке с государственными органами, при поддержке Минобразования мы планируем и дальше развивать этот проект. Мы уверены, что практика по проведению региональных отборов, которая себя уже успешно зарекомендовала, будет продолжаться дальше".
По итогам отбора победителями признан 31 проект. На их реализацию направят около 900 тыс. белорусских рублей.