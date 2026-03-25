В Минске определили победителей конкурсов творческих работ на тему качества и стандартизации
В Минске подвели итоги челленджа "Белорусское качество - традиции, трудолюбие, технологии".
Участникам нужно было показать в ролике свое отношение и видение одного из наших главных брендов - качества, и чтобы в видео отражалась не реклама предприятия, а гордость за страну. В числе победителей - телерадиокомпания "Могилев".
Игорь Кондратьев, продюсер телерадиокомпании "Могилев":
"Соревновались с гигантами, титанами. Это главные игроки белорусской промышленности. И вдруг телерадиокомпания "Могилев" становится одним из победителей. Если зайти на страницы нашего Telegram, посмотреть наши посты, то большая часть контента этому посвящена, ведь мы занимаемся тем, что рассказываем про свое, о своем, продвигаем свое".
Определили победителей и детского конкурса "Стандартизация и я". В своих работах юные белорусы рассказали, как стандарты делают нашу жизнь безопаснее.