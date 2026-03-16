В Минске определили победителей республиканского конкурса молодежных инициатив

От проекта до объекта. В Минске выбрали победителей республиканского конкурса молодежных инициатив. Проект, организованный Министерством образования и БРСМ, прошел в стране уже в пятый раз.



В 2026 году поступило около 300 предложений со всей Беларуси, 164 из них вышли на республиканский этап. Тематика инициатив - от развития спорта и науки до создания креативных и волонтерских пространств. По итогам отбора победителями признан 31 проект, на их реализацию направят почти 894 тыс. рублей.

Павел Алексо, секретарь ЦК БРСМ:

"Мы понимаем, что сегодня масса проектов, которые возникают у молодых людей, масса инициатив, которые нуждаются в поддержке со стороны государства и общественных объединений. Важно, что сегодня такой инструмент есть. Этот инструмент заключается в возможности профинансировать молодежные инициативы и выделить средства для реализации той или иной задумки. Безусловно, в связке с государственными органами и при поддержке Минобразования мы планируем развивать этот проект. Уверены, что практика, которая себя уже успешно зарекомендовала по проведению региональных отборов, будет продолжена".