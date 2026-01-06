В Минске появилось 14 лыжных трасс, 29 катков и 31 хоккейная площадка: на месте работает прокат

Снежная зима открыла в Минске возможности для активного отдыха. В городе появилось 14 лыжных трасс, 29 катков и 31 хоккейная площадка.

Провести время с пользой на лыжне можно в Чижовке, Веснянке, Курасовщине, Медвежино и по улице Ваупшасова. Функционируют трассы разной сложности - для детей и взрослых. На месте работает и прокат. Также в Минске организовано 35 горок для катания на тюбингах.

Белорусская столица открыла сезон зимних активностей. В Минске уже подготовлено 14 лыжных площадок. Все они расположены в разных районах города. Три из них - в Лошицком парке. Их протяженность - более 2 км. Желающие уже могут провести свой тест-драйв.

Лыжные трассы разной сложности как для любителей, так и для профессионалов. Пользуется популярностью снежный маршрут в Веснянке, его протяженность более 2 км, которую в ближайшее время увеличат до 5 км. Здесь проводят тренировки и городские соревнования. С удовольствием обкатывают лыжню и жители города.

Работают и пункты проката. Всего их в столице организовано около 200. Лыжного инвентаря подготовлено 27 тыс. пар как для детей, так и для взрослых.

Провести время с пользой можно и на коньках. В доступе хоккейные коробки на школьных стадионах и мобильные катки. Один из них расположен у Дворца спорта. Каток ежедневно принимает посетителей с 10 утра до полуночи. Работает и пункт проката.