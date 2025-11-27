В Минске проходит XV съезд Белорусского союза журналистов

"С этим напряжением, с этим высоким темпом и в этой конкурентной борьбе с теми, кто пытается заполонить наше информационное пространство своими фейк-ньюс, нужно по меньшей мере не проигрывать, а побеждать, что мы сейчас успешно и делаем. Журналистам - терпения, творчества, всегда быть первыми, всегда быть с высококачественными проверенными новостями, не поддаваться ни на какие провокации, не перенимать невысокие, будем так говорить, стандарты западных медиа, даже тех, кого мы еще не так давно считали эталонными, кто применяет манипуляции редактирования, которые приводят к искажению смысла, как, например, с речью американского президента на BBC и так далее. И вот эту планку высоких стандартов белорусской журналистики держать, оставаться на лидирующих позициях, не успокаиваться, тогда все в нашем медиапространстве будет хорошо".