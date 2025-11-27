3.71 BYN
В Минске проходит XV съезд Белорусского союза журналистов
Новые цифровые медиа, использование нейросетей и обсуждение пятилетней Программы социально-экономического развития на ближайшие годы: актуальные вопросы медийного сообщества Беларуси 27 ноября обсудят на XV съезде Союза журналистов.
Президент Беларуси направил приветствие участникам форума. Одна из основных тем - реализация положений Директивы № 12, которая утвердила основы идеологии государства, подготовку качественных и квалифицированных кадров для СМИ, внедрение современных информационных технологий в работу журналиста.
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
"С этим напряжением, с этим высоким темпом и в этой конкурентной борьбе с теми, кто пытается заполонить наше информационное пространство своими фейк-ньюс, нужно по меньшей мере не проигрывать, а побеждать, что мы сейчас успешно и делаем. Журналистам - терпения, творчества, всегда быть первыми, всегда быть с высококачественными проверенными новостями, не поддаваться ни на какие провокации, не перенимать невысокие, будем так говорить, стандарты западных медиа, даже тех, кого мы еще не так давно считали эталонными, кто применяет манипуляции редактирования, которые приводят к искажению смысла, как, например, с речью американского президента на BBC и так далее. И вот эту планку высоких стандартов белорусской журналистики держать, оставаться на лидирующих позициях, не успокаиваться, тогда все в нашем медиапространстве будет хорошо".
Предыдущий съезд Белорусского союза журналистов проходил в ноябре 2020 года, это было время вызова. За пять лет изменилось многое: цифровизация, присутствие газет и телевидения в основных соцсетях, использование нейросетей и технологий. Медийная сфера пережила много трансформаций и приобрела новые очертания.