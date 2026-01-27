В Минске прошла научная конференция по вопросам идеологической работы и строительства государства

"Мы обсуждаем сегодня не только идеологию. Сегодня 5-я научно-практическая конференция, в которой обсуждаются в целом вопросы строительства государства: государственное управление, теории и практические подходы, в том числе идеологической работы, основные направления, по которым Академия управления выступает как разработчик методических рекомендаций и планов. Это и работа с молодежью, и историческая политика, и социальная сфера, и многие-многие иные вопросы, по которым мы вместе с Академией управления взаимодействуем, чтобы делать теоретическую базу для ее последующей реализации в регионах, в отраслях и в целом государстве".