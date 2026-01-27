3.75 BYN
2.85 BYN
3.38 BYN
В Минске прошла научная конференция по вопросам идеологической работы и строительства государства
Укрепление белорусского общества, его сплочение и вовлечение в государственную повестку - важная задача не только экспертного, но и гражданского сообщества Беларуси.
27 января в Академии управления при Президенте Беларуси прошла научно-практическая конференция. Участники встречи рассмотрели вопросы идеологической работы и социальной политики как инструмента устойчивого развития Беларуси в современных условиях.
На фоне вызовов и угроз важно ценить достигнутое. Акценты поставлены на доступном образовании, медицине, социальной поддержке всех слоев населения.
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
"Мы обсуждаем сегодня не только идеологию. Сегодня 5-я научно-практическая конференция, в которой обсуждаются в целом вопросы строительства государства: государственное управление, теории и практические подходы, в том числе идеологической работы, основные направления, по которым Академия управления выступает как разработчик методических рекомендаций и планов. Это и работа с молодежью, и историческая политика, и социальная сфера, и многие-многие иные вопросы, по которым мы вместе с Академией управления взаимодействуем, чтобы делать теоретическую базу для ее последующей реализации в регионах, в отраслях и в целом государстве".
При этом социально-экономическая модель постоянно совершенствуется. Важно отметить, что всегда во главе угла - человек, это главный принцип во всем.