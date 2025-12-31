3.72 BYN
В Минске с новогодними праздниками поздравили воспитанников детского дома № 7
Автор:Редакция news.by
Быть рядом, поддерживать и дарить чудо - одна из важных миссий республиканской акции "Наши дети". Праздник заглянул и в детский дом № 7 Минска.
Главного зимнего волшебника и Снегурочку с нетерпением ждали 57 воспитанников. Заранее подготовились и украсили дом к торжеству. Новогоднее поздравление для юных горожан и от мэра столицы.
Всего в Минске более 20 домов семейного типа, где дети получают такие необходимые заботу и поддержку. Сказочный Новый год и атмосферу праздника создают для каждого.