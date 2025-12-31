Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Минске с новогодними праздниками поздравили воспитанников детского дома № 7

Быть рядом, поддерживать и дарить чудо - одна из важных миссий республиканской акции "Наши дети". Праздник заглянул и в детский дом № 7 Минска.

Главного зимнего волшебника и Снегурочку с нетерпением ждали 57 воспитанников. Заранее подготовились и украсили дом к торжеству. Новогоднее поздравление для юных горожан и от мэра столицы.

Всего в Минске более 20 домов семейного типа, где дети получают такие необходимые заботу и поддержку. Сказочный Новый год и атмосферу праздника создают для каждого.

ОбществоСемья и дети

детиНаши детиблаготворительная акция