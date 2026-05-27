В Минске состоялось торжественное открытие нового спорткомплекса БГТУ

В Минске прошло торжественное открытие нового многофункционального спортивного комплекса Белорусского государственного технологического университета. Строительство заняло порядка трех лет. Новое двухэтажное здание предлагает широкие возможности для любителей активного образа жизни и профессиональных спортсменов.

Сергей Касперович, ректор БГТУ:

"Спортивный комплекс БГТУ с бассейном – это действительно определенный путь для университета. Задумка была достаточно давно, но сам процесс строительства оказался весьма быстрым, планомерным. Основные потребители – это наши студенты. Здесь будут проходить учебные занятия учащихся военной кафедры БГТУ, отдельно занятия по физической культуре, ну и, конечно же, тренировочный процесс для спортсменов групп спортсовершенстовавания".

Егор Кузнецов, студент БГТУ:

"Комплекс очень нужен для студентов. Они могут раскрыть свой потенциал, развивать свои физические качества. Я, как человек, который связан со спортом, могу сказать, что этот спортивный комплекс на все 100 % соответствует современным требованиям для занятий силовыми видами спорта. Я считаю, это отличная возможность для студентов тренироваться по плаванию, чтобы показывать достойные результаты не только на соревнованиях республиканских, но и на международной спортивной арене".