В ожидании аномальных холодов: в школах Гомельской области отменят уроки на улице при -15 °C
Автор:Редакция news.by
Беларуси предстоит пережить экстремальные холода. Во всех отделах образования Гомельской области созданы штабы по работе в сложных погодных условиях. Подъездные пути к учреждениям образования расчищены от снега, территории обработаны антигололедными смесями. Пока температурный режим позволяет проводить учебный процесс.
Руслан Смирнов, начальник главного управления образования Гомельского облисполкома:
"Мы готовы к этому температурному режиму, все сети работают в нормальном режиме. Учебные занятия на свежем воздухе при -15° будут отменены, это касается физической культуры и шестого школьного дня".
Для уборки наледи и сосулек на крышах школ, больниц, поликлиник в помощь коммунальным службам задействуют спасателей и спецтехнику.