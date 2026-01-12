В ожидании аномальных холодов: в школах Гомельской области отменят уроки на улице при -15 °C

Беларуси предстоит пережить экстремальные холода. Во всех отделах образования Гомельской области созданы штабы по работе в сложных погодных условиях. Подъездные пути к учреждениям образования расчищены от снега, территории обработаны антигололедными смесями. Пока температурный режим позволяет проводить учебный процесс.

Руслан Смирнов, начальник главного управления образования Гомельского облисполкома:

"Мы готовы к этому температурному режиму, все сети работают в нормальном режиме. Учебные занятия на свежем воздухе при -15° будут отменены, это касается физической культуры и шестого школьного дня".

