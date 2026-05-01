В Витебске чествовали представителей трудовых династий

На севере страны чествовали представителей трудовых династий. Наград от руководства региона и профсоюзного объединения удостоены 6 семей, которые хранят верность профессиональным традициям.

В их числе потомственные медики, педагоги, работники промышленного сектора. Общий семейный стаж каждой из трудовых династий исчисляется десятилетиями и даже веками.

Иван Ковалевский, представитель трудовой династии:

"Дружно все живем, если нужно, подсказываем, взаимовыручка, ответственность. И с течением времени все у нас получается вроде бы хорошо".

"Очень хочется, чтобы в наших трудовых коллективах, на наших предприятиях таких династий было как можно больше. Потому что это действительно наш золотой фонд. Если родители приводят на предприятие своих детей, значит, их абсолютно устраивает заработная плата, социальная защита и, конечно же, они уверены в будущем этого предприятия", - отметила Елена Нефедова председатель Витебского областного объединения профсоюзов.