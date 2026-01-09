3.68 BYN
В Витебске снегопад повредил мембрану футбольного манежа
В Витебске сильный ветер и обильный снегопад повредили мембрану футбольного манежа Центрального спортивного комплекса. Тренировки приостановлены. Сейчас здесь ликвидируют последствия непогоды. На территории спорткомплекса работают техника и бригады по расчистке снега. Как только позволит погода, специалисты приступят к восстановлению мембраны.
Николай Вайтюховский, директор ФК "Витебск":
"С верха манежа начался сход снега. Ударило по входной группе, которая перевернулась, образовался порыв рядом с ней в мембране самого манежа. Механическая чистка снега с манежа не предусмотрена, этого делать нельзя. Снег должен сам сходить с этого купола. Ремонт при таком морозе и в таких ветровых условиях оказался невозможен. Принято решение: воздух с манежа сдуть. При теплых погодных условиях будем пытаться отремонтировать и восстановить".
Все службы находятся в режиме повышенной готовности
На севере страны мобилизованы все ресурсы для борьбы с последствиями циклона. Коммунальные, оперативные и аварийные службы находятся в режиме повышенной готовности. В Витебске на улицы города выехали более 140 единиц техники. Колонны сопровождают экипажи ГАИ.
В Сети появилось видео, как аграрии "Коханово-Агро" пришли на помощь застрявшим на снежной дороге автобусу и грузовику.