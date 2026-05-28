3.85 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
В Витебском районе стартовал финал отбора на право ношения знака "Доблесть и мастерство"
В Витебском районе завершаются испытания на право ношения нагрудного знака "Доблесть и мастерство". Позади - несколько дней жесткого отбора: теория, нормативы по боевой подготовке, проверка физических качеств и специальных навыков.
Из десятков участников в строю осталось меньше 30 военнослужащих: только те, кто сумел пройти предыдущие этапы.
Алексей Елфимов, замкомандующего силами специальных операций ВС Беларуси:
"Все они готовились, здесь они проверяют не только свои навыки и умения, но еще и показывают свой характер в борьбе с собой. Можно после 10 км сказать: "Хватит, зачем мне этот знак?", и на этом все закончится. Но они стиснули зубы и, несмотря на погодные условия, преодолевают все трудности и доходят до финиша".
28 мая претендентов ждет финал испытаний: полоса препятствий и спарринги. Именно они поставят точку в борьбе за право носить знак "Доблесть и мастерство".