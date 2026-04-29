В Витебской области в преддверии Праздника труда обновили городскую и областную доски почета

В северном регионе обновили городскую и областную доски почета. На золотых табличках - лучшие предприятия и учреждения, в числе победителей - Витебск, Глубокский и Полоцкий районы.

Лучшие в своем деле

Предприятия северного региона выпускают инновационную продукцию, внедряют передовые разработки в строительную отрасль, осваивают цифровые технологии в животноводстве и растениеводстве. И все это заслуга трудовых коллективов.

Работать на благо малой Родины - один из принципов Владимира Мурашко. Уже много лет предприятие в Оршанском районе специализируется на выращивании и переработке лекарственных растений. Хозяйский подход дал жизнь когда-то пустующим площадкам.

Владимир Мурашко, директор предприятия по выращиванию и переработке лекарственных растений:

"Применимо выражение "где родился, там и пригодился". Это дополнительные силы, стимулы. У нас очень дружный коллектив. Все мотивированы, есть желание работать. Работаем на благо страны".

Выпуск инновационной продукции

Конкуренция высокая. Промышленные предприятия, которые занесены на доски почета, идут по пути непрерывной модернизации. Особый подход к кадрам. Чтобы получить результат, готовы обучать с нуля.

Иван Тищенко, гендиректор Новополоцкого завода технологических металлоконструкций:

"У нас широкий спектр специальностей: сварщики, слесари, маляры высококлассные, технологи. Мы трудимся, трудимся с энтузиазмом, с удовольствием".

Вклад в развитие северного региона

И как говорят представители трудовых коллективов, высокая оценка их работы еще больше стимулирует продуктивность.

Сергей Рослевич, директор СХП "Мазоловогаз" УП "Витебскоблгаз":

"Заходим со стройкой нового МТК. Он будет находиться в Витебском районе в деревне Буяны. Применять будем новую систему доения".

"Наша первая задача - выращивать лес для будущих поколений. У нас коллектив 450 человек. Все на своем месте, профессионалы. Если бы не было коллектива, не было бы и работы такой", - отметил Константин Баратынский, директор Полоцкого лесхоза.