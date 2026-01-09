В Витебской области высота сугробов составила более 31 см

9 января для жителей Витебской области начался с расчистки дворов и парковочных мест. Циклон "Фрэнсис-Улли" принес метель и сильный ветер. Снег выпал в большинстве районов области. Высота сугробов в Орше и Витебске - более 31 см.

В регионе введен специальный план "Погода": организован постоянный мониторинг дорожной обстановки. ГАИ обеспечивает сопровождение колонн дорожной и коммунальной техники, а также оказывает помощь участникам движения, которые попали в сложную ситуацию на дороге.

Надежда Касперович, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Витебского облисполкома:

"Мы рекомендуем в сложных погодных условиях водителям, которые неуверенно чувствуют себя за рулем, отказаться от поездок, особенно на дальние расстояния".

Помощь в ликвидации последствий непогоды оказывают спасатели. В Бешенковичском районе во время стихии на проезжую часть автодороги упало дерево. В Новолукомле Чашникского района пришлось буксировать машину бригады скорой медицинской помощи, а в микрорайоне Руба города Витебска - пассажирский автобус. Пострадавших нет.