Во Дворце Республики прошло праздничное представление "Чудеса без волшебства"

В малом зале Дворца Республики состоялось праздничное представление "Чудеса без волшебства". Сказка объединила более 400 детей. Тех, кто остался без родительской опеки или воспитывается одним из родителей.

Праздничным аккордом интерактивного музыкального шоу стало вручение сладких подарков от Деда Мороза и Снегурочки.

Екатерина Лучина, председатель Минской городской организации БСЖ, начальник управления культуры Мингорисполкома:

"Мы сегодня хотим им подарить новогоднее чудо, сказку. Это важно. Сегодня в нашей стране делается многое для разных категорий граждан, в том числе для детей. Мы хотим тоже внести свой вклад в это дело".