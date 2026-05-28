Вольфович: Беларусь готова к диалогу, но Запад предпочитает "язык силы" и готовит Европу к войне
Для предотвращения масштабного конфликта необходимо, чтобы Запад пошел на конструктивный диалог. 28 мая в Москве продолжает работу I Международный форум по безопасности, среди участников 145 стран.
Пленарное заседание началось с минуты молчания по погибшим от удара украинских дронов в Старобельске.
Беларусь прилагает все усилия, чтобы снизить военно-политическую напряженность и сохранить мир, заявил госсекретарь Совета Безопасности Беларуси. Как отметил Александр Вольфович, сегодня, чтобы сохранить планету от глобальной военной катастрофы, нужен диалог. Беларусь готова к нему в любом формате и в любое время, но Запад и Евросоюз не готовы. Они предпочитают "язык силы" в виде санкций, милитаризации и провокаций на южных и западных границах Союзного государства. Запад открыто готовит Европу к войне.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
"Военные расходы, рост числа учений, развертывание группировок с батальонного до бригадного уровня, увеличение авиационной составляющей на европейском континенте - все это они заложили в документы стратегического планирования. Это подготовка к началу военных действий в Европе к 2030 году. В качестве основных врагов они видят Россию и Беларусь. Хотя прекрасно понимают, благодаря средствам разведки у наших границ, что никакой угрозы для наших западных партнеров ни со стороны Беларуси, ни со стороны западных регионов России нет".
Также участники Форума обсудили вопросы информационной безопасности, борьбу с распространением радикальной идеологии, сохранение и защиту традиционных ценностей.