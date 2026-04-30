Время возможностей: первые студотряды начали работать в Минской области
Провести время с пользой, а еще заработать и получить первый трудовой опыт - главная цель участников студотрядов.
На базе Белорусского республиканского союза молодежи действует семь профилей студотрядов: строительные, медицинские, педагогические, а также производственные, сервисные, сельскохозяйственные и экологические. Первыми приступили к работе бойцы Минской области. В Червене студенты сервисных отрядов "Созвездие" и "Стрела" благоустраивают город и район.
"Я не первый раз уже работаю, в школе еще работал. Мне все нравится, я справляюсь", - рассказал студент Червенского строительного колледжа Илья Рупека.
Мария Кривель, первый секретарь Червенского райкома БРСМ, командир Червенского районного штаба студенческих отрядов: "Ребята могут трудоустраиваться с 14 лет по согласию родителей и работать как летом, так и в весенне-осенний период. Планируем набрать 100-120 человек. Ежегодно в апреле-мае мы стараемся трудоустраивать, чтобы к 9 Мая ребята в ЖКХ поработали, помогли подготовить район и город к празднованию Дня Победы".
Только в Минске в 2026 году планируют трудоустроить более 25 тыс. молодых людей через студенческие отряды БРСМ.