Вячеслав Данилович: Захват президента Венесуэлы обнажил кризис международного права

Ситуация вокруг Венесуэлы, где произошел силовой захват президента страны, обнажила глубокий кризис существующей системы международного права. Это прецедент, который знаменует апогей формирования нового мирового геополитического порядка, где решающую роль будут играть сильные государства и альтернативные площадки вроде БРИКС и ШОС. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Были нарушены ключевые принципы международного права, это приходится констатировать", - заявил доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович. По его оценке, произошедшее ярко демонстрирует, что современное международное право перестало быть эффективным инструментом защиты суверенитета: "Налицо кризис в международных отношениях".

Аналитик рассматривает ситуацию в контексте масштабных глобальных перемен. "Фактически мы наблюдаем формирование нового мирового геополитического порядка, и этот процесс формирования входит в свой апогей", - отметил он. Действия США в Венесуэле, по его мнению, являются частью стратегии по созданию "американского макрорегиона", где Вашингтон доминирует и диктует свою волю.

При этом эксперт убежден, что альтернативы многополярному миру нет. Однако в нем свои права смогут отстаивать лишь сильные государства. "В этом многополярном мире отстаивать свои права и интересы смогут сильные государства, которые обладают соответствующим потенциалом", - подчеркнул он. Произошедшее также указывает на критическую важность внутреннего единства страны для сохранения суверенитета.

Мировые институты, по большому счету, оказались в этом вопросе абсолютно беспомощны. Вячеслав Данилович констатировал, что сложившаяся ситуация в определенной степени "ставит на них крест", поскольку резолюции и осуждения не приносят реального эффекта.