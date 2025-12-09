"Выбор народом сделан": как ВНС формирует образ будущего Беларуси и тренды для молодежи

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62e6dd8e-786b-4cec-8fb3-b31a14eb850c/conversions/1f7a1b6d-266e-4573-8d6c-3059dc290a41-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62e6dd8e-786b-4cec-8fb3-b31a14eb850c/conversions/1f7a1b6d-266e-4573-8d6c-3059dc290a41-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62e6dd8e-786b-4cec-8fb3-b31a14eb850c/conversions/1f7a1b6d-266e-4573-8d6c-3059dc290a41-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62e6dd8e-786b-4cec-8fb3-b31a14eb850c/conversions/1f7a1b6d-266e-4573-8d6c-3059dc290a41-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Ольга Лазоркина в программе "Актуальное интервью" рассказала о сути Всебелорусского народного собрания, ответственности государства и общества, а также о новых трендах, которые должны задать моду для молодежи.

По словам эксперта, ВНС, получив конституционный статус, стало качественно новым институтом, который можно расшифровать как "Выбор народом сделан". Главная задача текущего собрания - утверждение Программы социально-экономического развития на новую пятилетку, что обеспечивает стратегическую преемственность.

"Народовластие выражается в том, что мы принимаем стратегические документы в рамках ВНС", - отметила Ольга Лазоркина.

БИСИ активно вовлечен в сбор общественного мнения в рамках проекта "Народная пятилетка". Эксперт подчеркнула, что важно не просто участие, а содержательная дискуссия.

"Нам важно, чтобы граждане дискутировали, давали свои предложения. Это настоящая вовлеченность", - пояснила аналитик.

Социологические исследования БИСИ показывают, что молодежь прочно ассоциирует себя с Беларусью, но ее ключевые запросы - карьера и реализация - требуют адекватного ответа от государства.

"Молодежь сегодня меньше хочет брать на себя ответственность. Они хотят, чтобы у государства было больше ответственности", - констатировала Ольга Лазоркина.

Этот тренд не является долгосрочным, но требует внимания: государству необходимо "подкручивать" программы обучения и создавать возможности.

Одновременно она предостерегла от иждивенческих настроений в погоне за "справедливостью": "Можно ведь сидеть и ждать, пока тебе все дадут в рамках справедливого государства. А это не так". По ее мнению, активные граждане, которые стремятся и работают над собой, должны получать бонусы и больше возможностей.

Ключевую роль в работе с молодежью должно играть информационное пространство, задача которого сегодня - не столько разъяснять, сколько формировать моду и тренды.

"Нужно задавать тренды, которым они будут следовать. У нас была мода на IT-специалистов. Давайте создавать моду на инженеров", - предложила Ольга Лазоркина.

Белорусское общество, по оценке эксперта, является одним из самых образованных, но важно направлять энергию молодежи в актуальные сферы.

"Все наши дети хотят получить высшее образование, но нам важно оперативно направлять их туда, где они будут нужны. Сегодня запрос на инженеров, и они должны понимать выгоду от этого выбора", - отметила она.

Говоря о способности ВНС принимать оперативные решения в быстро меняющемся мире, Ольга Лазоркина отметила, что пятилетняя программа социально-экономического развития опирается на фундаментальные, неизменные факторы: географическое положение, ресурсную базу и демографический потенциал.

"Стратегия только тогда имеет значение, когда она формируется лет на 50 вперед", - резюмировала она, подчеркнув важность не только планирования, но и последующей совместной работы по реализации намеченного.