"Высокий моральный дух" - Хренин об уникальной особенности женщин-военнослужащих

Глава оборонного ведомства Беларуси 5 марта работает в Гродненском гарнизоне. В эти дни в Западном оперативном командовании проходит проверка боеготовности по плану Минобороны.

Виктор Хренин пообщался с военнообязанными, призванными на сборы, а также проследил за ходом боевой подготовки на Гожском полигоне. Министра интересует все: начиная с вопросов прохождения запасниками военной службы и заканчивая личной подготовкой каждого военнослужащего.

Рабочее мероприятие проходит в преддверии 8 Марта. Конечно же, генерал Хренин не мог оставить белорусских защитниц без подарков.

Поздравительные слова прозвучали в адрес женщин - военнослужащих Западного оперативного командования, привлеченных к проверке уровня боевой и мобилизационной готовности армии. Таких только под Гродно порядка ста. Для пятерых стало сюрпризом досрочное присвоение очередных воинских званий.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Девчата, которые служат в Вооруженных Силах, уникальны и особенны. Они наравне с мужчинами и днем, и ночью, в любых погодных условиях выполняют свои обязанности. Можно отметить еще одну уникальную особенность наших женщин-военнослужащих - это их высокий моральный дух, устойчивость. Ездя по войскам, проверяя, как проходят у нас мероприятия, ни одна женщина не пожаловалась, что ее что-то не устраивает. Наоборот, они стараются максимально показать свою ответственность за участок работы, который они выбрали".