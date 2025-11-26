Высшие органы финансового контроля ЕАЭС проверили распределение таможенных пошлин

Порядок зачисления ввозных таможенных пошлин, их распределение и перечисление между странами ЕАЭС проверили на совместном заседании коллегий высших органов финансового контроля Евразийского экономического союза. Оно проводится ежегодно.

В онлайн-заседании приняли участие представители Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и России. Проверка прошла в каждом из государств - членов ЕАЭС. Изучалось, насколько полно и своевременно уполномоченные органы перечисляют подлежащие распределению между странами ЕАЭС суммы ввозных таможенных пошлин, а также как соблюдаются установленные для каждого государства нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин.

Андрей Лобович, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси:

"В целом нарушений порядка начислений и перечислений ввозных таможенных пошлин не установлено. По результатам совместного контрольного мероприятия в Республике Беларусь нарушений не установлено. Объем ввозных таможенных пошлин составил 15,4 млрд долларов - это максимальный показатель за последние 7 лет. Этот контроль имеет серьезное значение".