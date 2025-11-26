3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Высшие органы финансового контроля ЕАЭС проверили распределение таможенных пошлин
Порядок зачисления ввозных таможенных пошлин, их распределение и перечисление между странами ЕАЭС проверили на совместном заседании коллегий высших органов финансового контроля Евразийского экономического союза. Оно проводится ежегодно.
В онлайн-заседании приняли участие представители Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и России. Проверка прошла в каждом из государств - членов ЕАЭС. Изучалось, насколько полно и своевременно уполномоченные органы перечисляют подлежащие распределению между странами ЕАЭС суммы ввозных таможенных пошлин, а также как соблюдаются установленные для каждого государства нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин.
Андрей Лобович, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси:
"В целом нарушений порядка начислений и перечислений ввозных таможенных пошлин не установлено. По результатам совместного контрольного мероприятия в Республике Беларусь нарушений не установлено. Объем ввозных таможенных пошлин составил 15,4 млрд долларов - это максимальный показатель за последние 7 лет. Этот контроль имеет серьезное значение".
Для Беларуси в 2024 году сложилось положительное сальдо встречных потоков сумм ввозных таможенных пошлин. Это составило более 46 млн долларов. Положительная динамика сохраняется и в текущем году.