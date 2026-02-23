В День защитников Отечества, белорусы добрым словом и не только вспоминают о тех, кто стоит на страже границ и мира. Самое время оглянуться на рубежи страны: напряженность там растет. Западные соседи, эти вечные любители "демократии с бомбами", подливают масла в огонь.

В 2026 году уже зафиксированы нарушения правил использования воздушного пространства. Непрошенные беспилотники регулярно подавляются и средствами радиоэлектронной борьбы, и авиацией, и зенитными ракетами.

В НАТО касательно восточноевропейского региона, есть так называемая концепция "контрмобильности": она реализовывается по всему восточному флангу НАТО - от финских лесов до польских полей. Совокупная стоимость этого проекта уже перевалила за 10 млрд евро. И это не просто цифры, за ними стоит реальное стягивание сил.

Учения Запада у белорусских рубежей идут уже не просто регулярно, а в режиме нон-стоп. Только за одну неделю с 30 января по 6 февраля командование Альянса провело в Польше и странах Балтии 9 учений, с отработкой стрельб из тех же HIMARS.

Авиация Североатлантического альянса совершает разведывательные полеты вдоль границы десятками вылетов: только в 2025 году зафиксировано 16 таких миссий, а интенсивность в отдельные дни доходила до 10-12 вылетов в сутки.

На литовском полигоне в Пабраде, в каких-то 15 км от белорусской границы, американцы уже развернули подразделение численностью в 900 штыков. Генерал НАТО Томас Ловин и вовсе не скрывает планов: Альянс намерен создать у границ Беларуси и России "автоматизированную зону" с роботами, дронами и датчиками, превратив линию соприкосновения в цифровое минное поле.

Три дня назад, 20 февраля, Польша официально вышла из Оттавской конвенции. Дональд Туск уже анонсировал готовность заминировать границу с Россией и Беларусью в течение 48 часов. Как мило: вместо мостов - мины, вместо диалога - ловушки. Запад в своем репертуаре, строит "мир" на взрывчатке.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси:

"Установка минно-взрывных заграждений в мирное время с военной точки зрения абсолютно нецелесообразна, а вот с гуманитарной точки зрения она еще и бесчеловечна. Поэтому подобные, как говорится, заявления, которые осуществляет Туск, некоторые руководители, носящие достаточно высокие звания, выглядят вполне нереалистичными. Вообще, в настоящее время вооруженные силы Польши, Литвы и Латвии, а также Эстонии, активно закупают новые реактивные системы залпового огня, те же самые "Хаймарс", артиллерийские системы по натовским стандартам. Учитывая опыт конфликта в Украине, вполне логично выглядит как раз их желание расширить линейку боеприпасов для дистанционного минирования местности".

Для Беларуси, которая всегда выступала за добрососедские отношения, действия и Польши, и стран Балтии, являются прямым вызовом, требующим адекватного ответа в сфере обеспечения национальной безопасности. В этих условиях Минск последовательно реализует программу укрепления обороноспособности.

Ключевым фактором стратегического сдерживания выступает тактическое ядерное оружие и ракетный комплекс "Орешник". Их наличие на вооружении гарантирует, что потенциальный агрессор сто раз подумает, прежде чем перейти от угроз к реальным действиям.

Факт Однако оборонная ставка в Беларуси делается не только на ядерный зонтик или новые ракеты. Системная работа идет по всем направлениям. Ежегодно для нужд Вооруженных сил закупается более 200 новых образцов вооружения и техники.

Более того, организационная структура армии адаптируется к современным реалиям: создан новый род войск - беспилотная авиация, где интенсивно развиваются как разведывательный, так и ударный компоненты. Это ответ на растущее использование дронов в военных конфликтах. Это серьезный арсенал, который растет быстрее, чем инфляция в ЕС. Танки, радары, системы ПВО - все свежее, все на пике формы.

Беларусь не наблюдает со стороны за разворачивающимся у своих границ театром военных приготовлений, она реагирует на каждый ход. И дело даже не в железе. Главное, что делает позицию Беларуси незыблемой, - это люди, состояние духа нации.