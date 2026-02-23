Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Вызов принят: Беларусь укрепляет обороноспособность на фоне беспрецедентной активности НАТО

В День защитников Отечества, белорусы добрым словом и не только вспоминают о тех, кто стоит на страже границ и мира. Самое время оглянуться на рубежи страны: напряженность там растет. Западные соседи, эти вечные любители "демократии с бомбами", подливают масла в огонь.

В 2026 году уже зафиксированы нарушения правил использования воздушного пространства. Непрошенные беспилотники регулярно подавляются и средствами радиоэлектронной борьбы, и авиацией, и зенитными ракетами.

В НАТО касательно восточноевропейского региона, есть так называемая концепция "контрмобильности": она реализовывается по всему восточному флангу НАТО - от финских лесов до польских полей. Совокупная стоимость этого проекта уже перевалила за 10 млрд евро. И это не просто цифры, за ними стоит реальное стягивание сил.

Учения Запада у белорусских рубежей идут уже не просто регулярно, а в режиме нон-стоп. Только за одну неделю с 30 января по 6 февраля командование Альянса провело в Польше и странах Балтии 9 учений, с отработкой стрельб из тех же HIMARS.

Авиация Североатлантического альянса совершает разведывательные полеты вдоль границы десятками вылетов: только в 2025 году зафиксировано 16 таких миссий, а интенсивность в отдельные дни доходила до 10-12 вылетов в сутки.

На литовском полигоне в Пабраде, в каких-то 15 км от белорусской границы, американцы уже развернули подразделение численностью в 900 штыков. Генерал НАТО Томас Ловин и вовсе не скрывает планов: Альянс намерен создать у границ Беларуси и России "автоматизированную зону" с роботами, дронами и датчиками, превратив линию соприкосновения в цифровое минное поле.

Три дня назад, 20 февраля, Польша официально вышла из Оттавской конвенции. Дональд Туск уже анонсировал готовность заминировать границу с Россией и Беларусью в течение 48 часов. Как мило: вместо мостов - мины, вместо диалога - ловушки. Запад в своем репертуаре, строит "мир" на взрывчатке.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси:

"Установка минно-взрывных заграждений в мирное время с военной точки зрения абсолютно нецелесообразна, а вот с гуманитарной точки зрения она еще и бесчеловечна. Поэтому подобные, как говорится, заявления, которые осуществляет Туск, некоторые руководители, носящие достаточно высокие звания, выглядят вполне нереалистичными. Вообще, в настоящее время вооруженные силы Польши, Литвы и Латвии, а также Эстонии, активно закупают новые реактивные системы залпового огня, те же самые "Хаймарс", артиллерийские системы по натовским стандартам. Учитывая опыт конфликта в Украине, вполне логично выглядит как раз их желание расширить линейку боеприпасов для дистанционного минирования местности".

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси

Для Беларуси, которая всегда выступала за добрососедские отношения, действия и Польши, и стран Балтии, являются прямым вызовом, требующим адекватного ответа в сфере обеспечения национальной безопасности. В этих условиях Минск последовательно реализует программу укрепления обороноспособности.

Ключевым фактором стратегического сдерживания выступает тактическое ядерное оружие и ракетный комплекс "Орешник". Их наличие на вооружении гарантирует, что потенциальный агрессор сто раз подумает, прежде чем перейти от угроз к реальным действиям.

Однако оборонная ставка в Беларуси делается не только на ядерный зонтик или новые ракеты. Системная работа идет по всем направлениям. Ежегодно для нужд Вооруженных сил закупается более 200 новых образцов вооружения и техники.

Более того, организационная структура армии адаптируется к современным реалиям: создан новый род войск - беспилотная авиация, где интенсивно развиваются как разведывательный, так и ударный компоненты. Это ответ на растущее использование дронов в военных конфликтах. Это серьезный арсенал, который растет быстрее, чем инфляция в ЕС. Танки, радары, системы ПВО - все свежее, все на пике формы.

Беларусь не наблюдает со стороны за разворачивающимся у своих границ театром военных приготовлений, она реагирует на каждый ход. И дело даже не в железе. Главное, что делает позицию Беларуси незыблемой, - это люди, состояние духа нации.

Пока у границы гремят чужие учения и завозятся тонны взрывчатки, внутри страны выстроена система, где на любое "если" есть готовое "тогда". Беларусь не ищет войны, но она давно и прочно готова к миру, который умеет защищать себя сам. И в этой готовности - никакой бравады, только сталь, бетон и абсолютное спокойствие людей, знающих, что их рубежи под надежным замком.

