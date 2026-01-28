Смотреть онлайнПрограмма ТВ
За сутки в Беларуси из-за непогоды с нарушением электроснабжения столкнулись 227 населенных пунктов

Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах, пострадавших от непогоды. Линии электропередачи повреждены из-за снега и обледенения.

За сутки 227 населенных пунктов столкнулись с нарушением электроснабжения. Наиболее значительные проблемы - в Слуцком, Солигорском, Борисовском и Столбцовском районах.

На текущий момент ситуация стабилизируется, восстановительные работы продолжаются в 8 населенных пунктах. Для устранения последствий непогоды мобилизованы все необходимые ресурсы, бригады работают с привлечением спецтехники.

Разделы:

Общество

Теги:

непогодаэлектроснабжение