За сутки в Беларуси из-за непогоды с нарушением электроснабжения столкнулись 227 населенных пунктов

Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах, пострадавших от непогоды. Линии электропередачи повреждены из-за снега и обледенения.

За сутки 227 населенных пунктов столкнулись с нарушением электроснабжения. Наиболее значительные проблемы - в Слуцком, Солигорском, Борисовском и Столбцовском районах.