Замминистра энергетики о сложных погодных условиях: Мы работаем на опережение

В аномально морозные дни настоящий стресс-тест проходит белорусская энергетика. Все предприятия отрасли перешли на усиленный режим работы.

В профильном министерстве на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям оценили готовность всех и каждого - от аварийных бригад, которые оперативно выезжают на ликвидацию нештатных ситуаций, до состояния передвижных дизельных электростанций.

О работе на опережение Светлана Лукьянюк поговорила с заместителем министра Сергеем Адаменко.

"На сегодняшний момент ситуация стабильная, - заверил он. - Есть штатные отключения, которые происходят ежедневно, мы с ними справляемся спокойно. Конечно, погода преподносит нам сюрпризы. Мы привыкли за много лет работать на опережение - заблаговременно мобилизуем людей, проверяем технику. Готовим свои автономные источники электроэнергии. Проверяем неоднократно, особенно перед не очень хорошими погодными условиями, о которых нас предупреждают синоптики. Мы готовы, во всеоружии".

Сегодня есть возможность задействовать дизельные электростанции не только энергетиков, - добавил Сергей Адаменко. "У энергетиков есть около 300 дизельных и бензиновых электростанций различной мощности. Есть маломощные бензиновые электростанции, которые мы можем подключать к каждому жилому дому, если это необходимо, если есть отопление и горячее водоснабжение, работающие от электричества. Нам помогают газовики, система ЖКХ, МЧС. Как правило, мы справляемся со своим количеством", - подчеркнул Сергей Адаменко.

Сергей Адаменко, замминистра энергетики Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbaa7c7a-3c02-4d6e-934f-09045d6f30cd/conversions/31dd0a15-a8a8-485b-aeb3-6676604a8c4b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbaa7c7a-3c02-4d6e-934f-09045d6f30cd/conversions/31dd0a15-a8a8-485b-aeb3-6676604a8c4b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbaa7c7a-3c02-4d6e-934f-09045d6f30cd/conversions/31dd0a15-a8a8-485b-aeb3-6676604a8c4b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbaa7c7a-3c02-4d6e-934f-09045d6f30cd/conversions/31dd0a15-a8a8-485b-aeb3-6676604a8c4b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Адаменко, замминистра энергетики Беларуси:

"Значительная часть персонала мобилизована на круглосуточное горячее дежурство. Более 670 бригад сформировано для того, чтобы ликвидировать возможные последствия природных катаклизмов. Более 200 мобильных бригад готовы ехать в любую точку республики для оказания помощи в тех местах, где произойдут какие-то неполадки, неисправности. Техника готова. Около 700 единиц техники. Оборудовано специальными устройствами, которые помогают работать в сложных погодных условиях".

Сергей Адаменко подчеркнул, что энергетики всегда находятся в усиленном режиме работы, как военные. "Мы всегда готовы, дежурный персонал всегда готов. Но в ситуациях, когда прогнозируются серьезные неблагоприятные погодные условия, персонал удваивается, утраивается по количеству, и готов круглые сутки выехать на объект, - рассказал он. - Мы планируем маршруты, прогнозируем и готовим бригады так, чтобы они оказывали помощь в близлежащих районах. То есть, если это Гомельская область, то, соответственно, Брестская, Могилевская подготавливаются и в максимально короткое время прибывают".

Замминистра отметил, что бригады находятся не только в центрах, но и рассредоточены по всей республике, часть находится на границах регионов и в считанные часы могут прибыть и развернуть работы.

По мнению министерства, существующего количества бригад достаточно, чтобы справиться с ситуациями. "Мы зачастую действуем на опережение, направляем бригады еще до начала каких-то сложных погодных условий, как это уже проводили неоднократно", - сказал он