Замминистра энергетики о сложных погодных условиях: Мы работаем на опережение
В аномально морозные дни настоящий стресс-тест проходит белорусская энергетика. Все предприятия отрасли перешли на усиленный режим работы.
В профильном министерстве на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям оценили готовность всех и каждого - от аварийных бригад, которые оперативно выезжают на ликвидацию нештатных ситуаций, до состояния передвижных дизельных электростанций.
О работе на опережение Светлана Лукьянюк поговорила с заместителем министра Сергеем Адаменко.
"На сегодняшний момент ситуация стабильная, - заверил он. - Есть штатные отключения, которые происходят ежедневно, мы с ними справляемся спокойно. Конечно, погода преподносит нам сюрпризы. Мы привыкли за много лет работать на опережение - заблаговременно мобилизуем людей, проверяем технику. Готовим свои автономные источники электроэнергии. Проверяем неоднократно, особенно перед не очень хорошими погодными условиями, о которых нас предупреждают синоптики. Мы готовы, во всеоружии".
Сегодня есть возможность задействовать дизельные электростанции не только энергетиков, - добавил Сергей Адаменко. "У энергетиков есть около 300 дизельных и бензиновых электростанций различной мощности. Есть маломощные бензиновые электростанции, которые мы можем подключать к каждому жилому дому, если это необходимо, если есть отопление и горячее водоснабжение, работающие от электричества. Нам помогают газовики, система ЖКХ, МЧС. Как правило, мы справляемся со своим количеством", - подчеркнул Сергей Адаменко.
Сергей Адаменко, замминистра энергетики Беларуси:
"Значительная часть персонала мобилизована на круглосуточное горячее дежурство. Более 670 бригад сформировано для того, чтобы ликвидировать возможные последствия природных катаклизмов. Более 200 мобильных бригад готовы ехать в любую точку республики для оказания помощи в тех местах, где произойдут какие-то неполадки, неисправности. Техника готова. Около 700 единиц техники. Оборудовано специальными устройствами, которые помогают работать в сложных погодных условиях".
Сергей Адаменко подчеркнул, что энергетики всегда находятся в усиленном режиме работы, как военные. "Мы всегда готовы, дежурный персонал всегда готов. Но в ситуациях, когда прогнозируются серьезные неблагоприятные погодные условия, персонал удваивается, утраивается по количеству, и готов круглые сутки выехать на объект, - рассказал он. - Мы планируем маршруты, прогнозируем и готовим бригады так, чтобы они оказывали помощь в близлежащих районах. То есть, если это Гомельская область, то, соответственно, Брестская, Могилевская подготавливаются и в максимально короткое время прибывают".
Замминистра отметил, что бригады находятся не только в центрах, но и рассредоточены по всей республике, часть находится на границах регионов и в считанные часы могут прибыть и развернуть работы.
По мнению министерства, существующего количества бригад достаточно, чтобы справиться с ситуациями. "Мы зачастую действуем на опережение, направляем бригады еще до начала каких-то сложных погодных условий, как это уже проводили неоднократно", - сказал он
Сложные погодные условия, по его словам, преподносят сюрпризы, но энергетики справляются. "Конечно, такие снегопады и сильные морозы могут преподнести серьезные сюрпризы и "наломать дров", как это было уже несколько раз в 2025 году, когда были ураганы в Могилевской области. Тем не менее, мы готовы мобилизоваться и в кратчайшие сроки устранить все неисправности. В среднем в течение 4-5 часов мы подключаем наших потребителей к электрической сети".