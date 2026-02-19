Запрет на соцсети - в Австралии детям и подросткам ограничили доступ в цифровой мир news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5882489-69b6-4764-a21b-5f60d28f188e/conversions/657c0dd3-6afb-412c-a80d-f90a9e62944e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5882489-69b6-4764-a21b-5f60d28f188e/conversions/657c0dd3-6afb-412c-a80d-f90a9e62944e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5882489-69b6-4764-a21b-5f60d28f188e/conversions/657c0dd3-6afb-412c-a80d-f90a9e62944e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5882489-69b6-4764-a21b-5f60d28f188e/conversions/657c0dd3-6afb-412c-a80d-f90a9e62944e-xl-___webp_1920.webp 1920w

К вопросу запрета социальных сетей для детей в мире приковано пристальное внимание. Вернемся в декабрь прошлого года. Ведь именно 10 декабря 2025 года Австралия на законодательном уровне запретила соцсети для детей и подростков в возрасте до 16 лет. Тем самым стало первой страной в мире, которая ввела подобные ограничения.

Все больше стран, включая Великобританию, Францию, Испанию, рассматривают подобные законопроекты на примере Австралии. И это вызывает широкий общественный резонанс. Запретный плод сладок или все же ограничения помогут должным образом обезопасить подрастающее поколение. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

На темной стороне интернета, в так называемом даркнете, подростки могут стать жертвой мошенников, хакеров, приобрести запрещенные вещества. А некоторые пользователи могут склонять детей и к суицидальным мыслям. Тому подтверждение смертельно опасная игра "Синий кит", в финале которой дети совершают самоубийство. И это лишь малая часть того негативного сценария, который возможен. Ведь ребенок не может быть уверен на 100 %, кто скрывается по ту сторону экрана. Именно поэтому во всем мире особое внимание к цифровой безопасности подрастающего поколения.

Правительство Австралии обязало заблокировать крупнейшие платформы более миллиона аккаунтов юных австралийцев. Такого раньше в мире не делал никто. Возрастной ценз уже распространяется на 10 популярных платформ и стриминговые сервисы.

"Намного правильнее было бы научить детей, как правильно себя вести в цифровом мире, как правильно пользоваться цифровыми инструментами и теми же социальными сетями. Они должны знать, что такое цифровая грамотность, цифровой след, какие данные можно выкладывать, какие нельзя. И с этой точки зрения можно сказать, что защита - это не запрет, а приобретение навыка безопасной работы с цифровым миром", - отметил заместитель декана экономического факультета БГУ Влад Макаревич.

В Австралии деактивация действующих аккаунтов этой категории граждан страны была запущена еще до принятия официального решения. Сервисам и молодежи дали 12 месяцев, чтобы подготовиться к нововведению. Местные власти заявляют, что платформы не защищают детей от вредоносного контента. Закон подвергся критике со стороны крупных технологических компаний, блогеров и самих подростков. А вот родители и защитники прав детей оценили его по достоинству.

Власти абсолютно логично предполагают, что подростки начнут искать способы обходить запреты. И то, что сегодня уже идет в практику - это фейковые аккаунты с подменой данных. На законодательном уровне это предусмотрели. Поэтому ответственность не на детях и родителях, а на платформе. Компания, которая допустила нарушение закона, может получить крупный штраф - 33 млн долларов США в эквиваленте. К слову, несколько случаев в практике уже зафиксировано. Как и некоторые изменения в поведении подростков.

"У детей наступит синдром отмены и ухудшение настроения. Но мы верим, что краткосрочный дискомфорт окупится долгосрочными преимуществами", - заявила министр связи Австралии Аника Уэллс.

"Существует много методов обхода данного запрета. Этот работа через ВПН, через те сети, которые не контролируются государством. Я скажу по опыту Австралии, когда там ввели запрет, буквально через неделю появились хэштеги "я обошел запрет". То есть те молодые люди, которым вроде бы запрещено пользоваться соцсетями, разными способами обошли этот запрет и пользуются ими. Даже достаточно сказать, что в большинстве соцсетей искусственный интеллект определяет возраст", - рассказал зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Боровенко.

Что же касается самих зумеров. Отдельные начали откровенную борьбу за свои права. 15-летние австралийцы Ной Джонс и Мэйси Нейланд подали иск в Верховный суд Австралии против запрета на использование соцсетей. Такой запрет, по мнению ребят, антиконституционный, лишает их свободы слова и права на выражение мнения онлайн.

Французские депутаты недавно поддержали аналогичный запрет. 130 парламентариев проголосовали за, тогда как 21 депутат против. По просьбе президента Франции правительство инициировало ускоренную процедуру рассмотрения законопроекта об ограничении доступа в социальные сети для детей и подростков до 15 лет.

"Умы наших детей не продаются ни американским IT-платформам, ни китайским сетям. 1 сентября 2026 года наши дети и подростки наконец-то будут защищены. Я это обеспечу", - подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон.

Новости о планах ввести интернет-ограничения для подростков по всему миру появляются молниеносно. Испания запретит доступ в соцсети детям младше 16 лет. Платформы будут обязаны внедрять системы проверки возраста. Возможность подобных мер изучают также в Великобритании, Греции, Дании, Австрии, Норвегии, Малайзии и Португалии. Кроме того, министры некоторых стран обсуждают ограничения на взаимодействие детей с чат-ботами и возможность блокировки доступа к VPN. Но вместе с тем, соцсети могут стать и хорошим инструментом для продвижения своих идей и разработок. Самые влиятельные инфлюенсеры и блогеры зарабатывают как раз-таки через социальные сети.

Беларусь в области регулирования цифровой среды в первую очередь для детей идет своим собственным путем, при этом оглядываясь на лучший мировой опыт. В нашей стране законодательство в области цифровой безопасности развивается с 1993 года, а с учетом современных тенденций в закон о правах ребенка внесены правки. Блок новаций, который вступил в силу в январе 2026 года, связан с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

"Все, что делается, чтобы защитить нашу молодежь, создать информационную безопасность, это хорошо. Конечно, определенные шаги предпринимаются и в Республике Беларусь. С 1 сентября приказом министра образования уже были исключены телефоны из образовательного процесса. Наши дети уже, по-моему, привыкли. Конечно же, если говорить вообще о таких суровых ограничительных мерах то мне кажется, что больше здесь важна разъяснительная работа", - отметила замминистра образования Беларуси Екатерина Петруцкая.

По мнению психологов, социальные сети побуждают подростков проводить больше времени в интернете. При этом это не всегда полезный контент. Цифры посещаемости соцсетей в мире это подтверждают. Например, только в Австралии 96 % детей в возрасте 10-15 лет пользуются социальными сетями. При этом 70 % юных пользователей сталкивались с вредоносным контентом, а также с кибербуллингом. В Беларуси почти все дети в возрасте 6-17 лет пользуются интернетом, причем более 90 % выходят в сеть ежедневно.

Ожирение, дефекты зрения, нарушение осанки - проблемы современной молодежи, которые напрямую связаны с проведенным временем в интернете. Телефон для подростка может стать лучшим другом, заменить общение с родителями и полностью оградить от реального мира. И за этим стоят вполне конкретные последствия.

"Усиливается тревожность, чувство одиночества, потому что детская психика еще не умеет отделять витринный мир от реальности. Очень часто социальные сети идеализируют жизнь, показывают какие-то такие красивые картинки и ребенок, погружаясь в это, отрывается уже от реальной жизни. Поэтому появляется чувство тревоги, уязвимость, одиночество. Ребенку тяжело выстраивать социальные коммуникации, он привык к онлайн общению, живое общение для него становится сложным, он его начинает избегать", - пояснила врач-психиатр Мария Ле.

Это то, что на поверхности. Но есть и другая сторона, которая может стать угрозой не только здоровью, но и жизни. Насилие, экстремизм и даже пропаганда суицидов. Вот от чего оберегают целое поколение молодежи.

"Здесь уже подключаются большие проблемы, такие как деструктивное поведение, суицидальные мысли. Это самое страшное. И, конечно, важно помнить о том, что это может приводить к нарушениям психическим, например, тревожно-депрессивная симптоматика, не принятие себя за счет витриной картинки, когда ребенок не любит свое тело, начинает садиться на какие-то диеты, появляется расстройство пищевого поведения. Это тоже такой очень большой звоночек и большая опасность", - добавила Мария Ле.