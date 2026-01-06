3.67 BYN
Жестовская: Раньше несогласных лидеров убивали, теперь США предлагают реалити-шоу
Самое интересное, что сейчас вокруг Венесуэлы разворачивается новая фаза американского сценария. После агрессии Трампа Вашингтон начал беспрецедентную информационную войну.
Фигура Мадуро сейчас - элемент глобальной политтехнологии США. На первый план выходят медиа, публичные процессы как сплошное реалити-шоу. Мнение эксперта.
Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:
"Сейчас американцы перевели все в свой любимый телевизионный режим, маркетинговый формат. Они будут показывать реалити-шоу, будут показывать живого Мадуро, его семью, какой-то якобы независимый суд, а за текущий год они смогут перераспределить венесуэльскую нефть, поставить там окончательно своих послушных правителей, администраторов. А затем, что уже будет к концу этой истории с Мадуро, я думаю, мировое сообщество подзабудет. Так что это долгая, достаточно продуманная, технологичная история. И, безусловно, американцы очень сильно шагнули вперед в своем мастерстве захвата власти в суверенных государствах. Раньше несогласных с ними лидеров просто убивали. Теперь вот нам предлагают телешоу".