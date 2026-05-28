28 мая в Астане открылся магазин белорусской мебели

"Продукция белорусских производителей широко представлена в Казахстане, здесь любят наши товары. В ходе моего официального визита мы открывали очередной магазин белорусских продуктов - а их тут уже больше 200, а также седьмой магазин "Пинскдрева". По другим направлениям тоже открываются дилерские центры и сборочные производства белорусской техники. В планах у нас еще больше. Казахстанскому покупателю нравятся и качество нашего товара, и вполне доступная цена. Нам легко здесь работать, потому что серьезное влияние на развитие сотрудничества оказывает контекст политических отношений. Они у нас искренние, это настоящая дружба между лидерами наших государств - президентами Беларуси и Казахстана. Да и народы наши близки: долгое время у нас была общая история, которая сегодня продолжается в интеграционных объединениях. Конечно, возможности для взаимного проникновения и реализации выгодных проектов есть как в Казахстане, так и в Беларуси".