28 мая в Астане открылся магазин белорусской мебели
28 мая Астана принимает Евразийский экономический форум. У делегаций насыщенная деловая программа по тематическим сессиям, есть ряд двусторонних встреч с коллегами из стран "пятерки" и бизнесом Казахстана.
Параллельно с работой Евразийского экономического форума в Астане проходит обсуждение общих вопросов интеграции: у каждой делегации действует своя деловая двусторонняя программа. В частности, 28 мая Беларусь открыла новый магазин белорусских товаров в Астане с выставочной площадью в 1600 кв. м.
Рынок Казахстана динамично растет, а население страны достигло 20 млн человек. Здесь высок спрос на продукты питания и мебель. Несмотря на жесткую конкуренцию, Беларусь готова расширять линейку предложений, выходить с новыми товарами и предлагать выгодные цены. Ставка на фирменное качество обеспечивает стабильный интерес к отечественной продукции.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Продукция белорусских производителей широко представлена в Казахстане, здесь любят наши товары. В ходе моего официального визита мы открывали очередной магазин белорусских продуктов - а их тут уже больше 200, а также седьмой магазин "Пинскдрева". По другим направлениям тоже открываются дилерские центры и сборочные производства белорусской техники. В планах у нас еще больше. Казахстанскому покупателю нравятся и качество нашего товара, и вполне доступная цена. Нам легко здесь работать, потому что серьезное влияние на развитие сотрудничества оказывает контекст политических отношений. Они у нас искренние, это настоящая дружба между лидерами наших государств - президентами Беларуси и Казахстана. Да и народы наши близки: долгое время у нас была общая история, которая сегодня продолжается в интеграционных объединениях. Конечно, возможности для взаимного проникновения и реализации выгодных проектов есть как в Казахстане, так и в Беларуси".
В Астане уже работает магазин белорусского текстиля. Страна также постоянно расширяет сеть белорусских магазинов продуктов питания. Казахстанский рынок сейчас испытывает необходимость в увеличении поставок именно молочной продукции. В Беларуси широкая линейка, богатый ассортимент, страна готова предлагать рынку пополнять полки магазинов. На данный момент у Беларуси 250 фирменных точек по всему Казахстану.