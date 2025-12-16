Алина Жестовская: Устойчивость Беларуси основана на вовлеченности граждан в управление страной

"За счет большой коммуникации люди не только могут прийти и высказать свои мнения, о чем-то попросить власть - они все вместе управляют государством. На каждом уровне при таком устройстве человек, рядовой гражданин, менеджер, эксперт, чиновник, депутат, Президент - все они понимают, что на своем уровне управляют государством. И тогда это государство действительно монолитное и устойчивое. Попытки совершить переворот в Беларуси безуспешные, они и продемонстрировали, что конструкция устойчива. В других государствах, куда пытался "западный демон" зайти, этого не получилось в первую очередь потому, что не было настоящей демократии, а в Беларуси она есть, и поэтому государство устойчиво".