Беларусь и Индия готовятся к масштабным переговорам

Минск и Нью-Дели укрепляют фундамент двусторонних отношений. В Министерстве иностранных дел под председательством главы ведомства Максима Рыженкова прошло заседание белорусской части белорусско-индийской межправительственной комиссии.

Ключевой темой встречи стала подготовка к масштабным переговорам. Максим Рыженков подчеркнул: от индийской стороны уже получено официальное подтверждение о визите делегации, который запланирован на 26-27 мая.

Представители профильных структур Беларуси, министерств и ведомств обсудили актуальное состояние двустороннего сотрудничества с Индией в сфере экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры.

ПолитикаПолитика

