3.76 BYN
2.82 BYN
3.29 BYN
Беларусь и Индия готовятся к масштабным переговорам
Автор:Редакция news.by
Минск и Нью-Дели укрепляют фундамент двусторонних отношений. В Министерстве иностранных дел под председательством главы ведомства Максима Рыженкова прошло заседание белорусской части белорусско-индийской межправительственной комиссии.
Ключевой темой встречи стала подготовка к масштабным переговорам. Максим Рыженков подчеркнул: от индийской стороны уже получено официальное подтверждение о визите делегации, который запланирован на 26-27 мая.
Представители профильных структур Беларуси, министерств и ведомств обсудили актуальное состояние двустороннего сотрудничества с Индией в сфере экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры.