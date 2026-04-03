Европейские лидеры вдруг перестали играть в дипломатов и примерили каски. Официальные заявления о подготовке к большой войне уже не называют "политическими дискуссиями" даже такие тяжеловесы, как Виктор Орбан.

По его словам, заседания Совета ЕС сейчас больше напоминают военные советы, где Франция с Германией обсуждают, как "победить русских" и заставить их платить репарации.

Ситуация, когда игрушечные солдатики превращаются в настоящие железные дивизии прямо у твоего забора, уже не смешная. Что же на самом деле происходит у западных границ?

Удариться в "Край": Варшава репетирует войну

На днях Польша запускает сверхсекретные учения под кодовым названием "Край", в которых будут задействованы высшие госчиновники, включая премьера, министров, спецслужбы и командующих ВС.

Сценарий, даты и место - под грифом "совершенно секретно", но утечки говорят, что это отработка действий начала полномасштабной войны. Играют всерьез - с полным погружением в военное положение и цепочкой команд. 40 тыс. военных находится у границ с Беларусью. Одновременно закупаются дальнобойные ракеты с дальностью до 3 тыс. км. Плюс "Восточный щит": бетон, мины, барьеры, датчики. Армию разгоняют до 500 тыс. Обычных поляков загоняют на военные тренировки - сотни тысяч резервистов и гражданских.

В 2025 году совокупные военные расходы только Польши, Литвы и Латвии превысили 52 млрд евро - это в 25 раз больше, чем тратит на оборону Беларусь. И это при том, что Польша уже сейчас выделяет на армию почти 5 % ВВП (около 55 млрд долларов), становясь лидером НАТО по этому показателю.

"Дорожная карта" ЕС предполагает вливание 800 млрд евро в оборонку к 2030 году. При этом в самой Европе экономика еле дышит: заводы закрываются, но деньги рекой текут на танки и ракеты. Получается логика такая: лучше кормить ВПК, чем собственных граждан.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"За счет этой страшилки про ужасную Беларусь и Россию они и покрывают свою коррупцию, оправдывают свою неэффективность и, собственно, выстраивают свою основную идеологическую линию. Потому что идеологическая линия у политика может быть в процветании и развитии его государства, а у них это не получается. И второй вариант - это противостояние внешнему врагу. Врагом таким и выбраны Минск и Москва".

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов

Логика войны примерно такая: когда модернизируются порты, ремонтируются мосты для тяжелой техники и строятся аэродромы у чужих границ - это уже начало войны. Просто стрелять пока не начали.

Для "белорусского направления" это означает, что никакой "секретной репетиции" нет - есть реальная отработка логистики и управления, которая будет запущена по команде. 1 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по итогам проверки Вооруженных Сил сказал прямо, без дипломатических кружев: "Никакого мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. Армия для этого и создана. Если кто-то вдруг решит разговаривать с нами, глядя через прицел оружия - мы ответим. К этому готовимся".

ВС Беларуси

Западные СМИ тут же вырвали фразу из контекста и запустили заголовки: "Беларусь готовится к войне". Классика жанра - перевернуть жертву в агрессора. Как будто это Минск, а не Варшава и Брюссель, гоняют танки вдоль границы и строят "Восточный щит" на 700 км.

Когда глава Минобороны Беларуси Хренин заявляет, что ситуация "похожа на период перед Второй мировой", а у границ Союзного государства уже стоит группировка НАТО в 60 тыс. человек, которая "активизировала разведывательную и учебно-боевую работу" - это сигнал тому же НАТО: такие действия - уже не оборона, а провокация.

Александр Лукашенко сказал ключевую фразу: "Если мы будем готовы воевать, нас будут бояться и сюда никто не полезет". Это не значит, что мы бахнем "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Нет. Беларусь не нападает - она отвечает.