Лавров заявил, что Беларусь и Турция могут стать посредниками в урегулировании украинского конфликта

В Москве состоялось заседание коллегий МИД Беларуси и России. Как отметили участники, удалось откровенно и открыто обсудить как вопросы Союзного государства, так и международную повестку, где общая позиция обеих стран играет важную роль.

Заседания коллегии МИД Беларуси и России проходят ежегодно и поочередно. Так, в конце 2024 года Сергей Лавров был с рабочим визитом в Бресте, 25 ноября с ответным визитом в Москве находится Максим Рыженков.

В начале встречи глава МИД России отметил, что Беларусь - это ближайший союзник и стратегический партнер России. Отношения стран в рамках Союзного государства - пример для многих, как надо выстраивать равноправное и взаимовыгодное партнерство, в том числе и на дипломатическом уровне.

О том, что мы единомышленники и идем в одном направлении, говорят крепкие рукопожатия, улыбки на лицах и цифры взаимного товарооборота. Экономический рост стран напрямую связан с работой дипломатов.

Несмотря на западные и европейские санкции, наши торгово-экономические отношения показывают впечатляющие результаты. Так, по итогам первого полугодия 2025 года Беларусь уверенно занимает 4 место среди торговых партнеров России, опережают страну только такие гиганты, как Китай, Индия и Турция. Если сравнить эти государства с Беларусью, очевидно, что это большой успех.

Сообща Беларусь и Россия отвечают на агрессивную политику Запада. США активно продает оружие Европе, она в свою очередь поставляет его в Украину.

Опасная ситуация складывается и на западных границах Союзного государства - НАТО увеличивает свой контингент, постоянно проводит военные учения, а Польша со странами Балтии все чаще устраивают провокации. Одна из них - пограничный кризис, которая спровоцировала Литва.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Это позиция не столько Литвы, сколько отдельных политиков, находящихся сегодня у власти. Позиция откровенно ситуативная, эмоционально несдержанная и в какой-то степени даже истеричная. Через их позицию сегодня видно, что этими политиками движут не интересы народа, бизнеса, своей страны и уж тем более не Беларуси и не Евросоюза, а некие установки брюссельского или вашингтонского "обкома". Если бы эти политики прислушались к мнениям своих граждан, а их дальнейшее пребывание в должностях зависело от этого, то они бы уже срочно вступили в переговоры с белорусской стороной, как мы предлагаем, и урегулировали весь пласт отношений, связанных с белорусско-литовской границей".

Беларусь и Россия твердо намерены защищать свои общие интересы на мировой арене. По словам Сергея Лаврова, европейские страны провалили все шансы на участие в урегулировании украинского конфликта. Они постоянно срывают достигнутые договоренности, яро выступают против нового "Минска", а теперь их не устраивает и мирный план Трампа. Создается впечатление, что Европе выгоднее война, а не мир.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Когда европейцы говорят: "Мы должны быть с Украиной до конца, потому что Украина воюет за наши европейские ценности", это означает явку с повинной. Значит, Европа поощряет нацизм, который узаконен в Украине, и расизм. Поэтому в данном случае мы видим страны, которые могут сыграть конструктивную роль посредников - это Беларусь и Турция. Мы будем готовы видеть Беларусь в числе стран, которые помогают делом. При этом Президент Лукашенко неоднократно говорил, что это для Беларуси имеет не какое-то морально-политическое, а практическое значение. Поскольку Беларусь соседняя с нами страна и с Украиной тоже, от того, как будут урегулированы вопросы безопасности, прежде всего зависит и то, как себя будет ощущать и Беларусь".

Главы МИД Беларуси и России обсудили и тему информационной войны против обеих стран. Она не ослабевает, а наоборот становится более бесцеремонной, наглой и изощренной. Поэтому очень важно доносить правдивую информацию и согласованную позицию стран до мирового сообщества.