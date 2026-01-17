Посол Беларуси встретился с главой МИД Венесуэлы

В Каракасе белорусский посол Дмитрий Деревинский встретился с главой венесуэльского МИД Иваном Эдуардо Хилем Пинто.

Деревинский подтвердил солидарность нашей страны с народом и правительством Боливарианской республики в деле защиты национальных интересов и государственного суверенитета.

Посол Беларуси также решительно осудил агрессию в отношении мирной Венесуэлы и выразил соболезнования по поводу гибели в результате американской атаки большого количества людей.