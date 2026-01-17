3.71 BYN
Посол Беларуси встретился с главой МИД Венесуэлы
Автор:Редакция news.by
В Каракасе белорусский посол Дмитрий Деревинский встретился с главой венесуэльского МИД Иваном Эдуардо Хилем Пинто.
Деревинский подтвердил солидарность нашей страны с народом и правительством Боливарианской республики в деле защиты национальных интересов и государственного суверенитета.
Посол Беларуси также решительно осудил агрессию в отношении мирной Венесуэлы и выразил соболезнования по поводу гибели в результате американской атаки большого количества людей.
Глава МИД Венесуэлы, в свою очередь, выразил искреннюю признательность Президенту Беларуси за твердую позицию в вопросе защиты венесуэльского суверенитета.