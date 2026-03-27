Турчин: Нужно расширять круг стран для сотрудничества на принципах свободной торговли

Как отметил в своем выступлении белорусский премьер Александр Турчин, мир сейчас переживает очередную фазу турбулентности. Евразийский экономический союз должен оставаться надежной стабильной площадкой для всех стран союза, а для этого нужно расширять внешние связи.

"Следует продолжить системную работу по расширению круга стран, с которыми государства - члены ЕАЭС развивают сотрудничество на принципах свободной торговли. Работа по практической реализации торговых соглашений, заключенных с нашими друзьями (Вьетнамом, Сербией, Ираном, Монголией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индонезией), должна быть на особом контроле комиссии на постоянной основе. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Нужно активно идти навстречу нашим партнерам в Азии, Африке, арабском мире, Латинской Америке. Не надо отказываться от тех, кто заинтересован в выстраивании конструктивного сотрудничества. При этом, проецируя свой интерес на дальнее зарубежье, важно не упустить наших ближайших соседей по СНГ".