Заседание Совета министров обороны стран СНГ проходит в Москве
Автор:Редакция news.by
Военное сотрудничество стран СНГ в эти дни обсуждают в Москве. Там проходит заседание Совета министров обороны стран СНГ.
Белорусскую военную делегацию представляет Виктор Хренин. В рамках визита глава оборонного ведомства проведет также встречи по линии двустороннего сотрудничества.
Предыдущее заседание министров обороны стран СНГ проходило в Алматы в октябре 2025 года. Тогда в Минобороны Беларуси подчеркивали, что белорусско-российское взаимодействие носит стратегический характер, а подобный форум - еще один повод встретиться и сверить часы по актуальным направлениям военного сотрудничества.