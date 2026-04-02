Заседание Совета министров обороны стран СНГ проходит в Москве

Военное сотрудничество стран СНГ в эти дни обсуждают в Москве. Там проходит заседание Совета министров обороны стран СНГ.

Белорусскую военную делегацию представляет Виктор Хренин. В рамках визита глава оборонного ведомства проведет также встречи по линии двустороннего сотрудничества.

Предыдущее заседание министров обороны стран СНГ проходило в Алматы в октябре 2025 года. Тогда в Минобороны Беларуси подчеркивали, что белорусско-российское взаимодействие носит стратегический характер, а подобный форум - еще один повод встретиться и сверить часы по актуальным направлениям военного сотрудничества.

