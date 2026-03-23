Больше тысячи огромных фур - это целая армия на обочине. Сумма за месяцы выросла до астрономических цифр: половина могла бы уйти с молотка, потому что стоимость хранения превысила цену самих машин.

Прежде всего Беларусь поможет бедолагам-перевозчикам, чьи машины застряли и до сих пор стоят без движения из-за закрытия литовской границы в конце 2025 года. Цена за вынужденную "стоянку" литовских фур и прицепов может быть снижена.

Не отменена, нет, снижена. Если раньше принудительный билет на аттракцион под названием "Как поссориться с соседями за свой же счет" стоил 120 евро в сутки за фуру, сейчас будет поменьше. Не конфискация, не разорение, а скидка. По словам главы литовских перевозчиков Linava Микенаса, это должны быть не 120 евро, а 12-13. Вышло так: прицеп/полуприцеп - примерно 17 евро, полная сцепка с тягачом - примерно 40.

Отдельного рассмотрения заслуживает литовский кабмин. Там, видимо, случился массовый приступ внезапной гордости. Когда бизнесмены, чьи фуры гнили на стоянках, устав ждать помощи от родного государства, пошли на поклон в Минск и сели за стол переговоров с белорусским правительством, в Вильнюсе развели руками: "Это их личное дело, мы тут ни при чем".

флаг Литвы

Но стоило Президенту Беларуси Александру Лукашенко сказать: "Я человек системный, решу вопрос, жаль поляков и литовцев", как чиновники из Вильнюса проснулись переговорщиками беспрецедентного уровня.

Советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас тут же заявил, что это результат "глубокого сотрудничества с США и победа литовской дипломатии". Только вдумайтесь в этот поток сознания: пока литовские политики молчали как рыбы и даже не пытались звонить в Минск, бизнесмены решали вопрос в частном порядке.

А когда вопрос решился (по-человечески, как выразился белорусский премьер Александр Турчин), парни из кабинета министров вышли на авансцену и начали раздавать автографы под крики: "Это мы победили!"

Похоже на то, если бы кто-то вызвал сантехника чинить канализацию за свой счет, естественно, а потом приходит начальник ЖЭКа, допустивший прорыв и не занимавшийся ремонтом и говорит: "Вот видите, решили мы вашу проблему". Смешно? Да. Но это - современная европейская политика.

Вадим Елфимов, завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси:

"Западная политика против людей и не от людей, поэтому они готовы кинуть своих, сделать все что угодно ради эгоистических интересов. Они создали проблему, собственных граждан бросили в пучину банкротства и неопределенности. Из этой пучины их должен выручать наш Президент. У него нет никакой обязанности это делать, но он это делает. Потому что, если угодно, Президент отражает гуманистическую сущность белорусской власти: совесть бы нам не позволила кинуть людей. Пусть кидают их там, белорусская власть никого не кидает".

Вадим Елфимов, завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси

Главный драматизм ситуации не в деньгах. Деньги - это просто бумажки, за которые перевозчики насчитали ущерба на 22 млн евро, а то и на все 100. Драма в том, кто решает проблемы, а кто их создает.

Западные политики, включая Брюссель, который тут же включил режим "крайнего беспокойства" и заявил, что ситуация "рассматривается на высшем уровне", по факту просто наблюдали.

В это время в Минске Александр Лукашенко делает то, что не снилось ни одному европейскому бюрократу. Он собирает правительство, говорит: "Встретьтесь с ними по-человечески", выслушивает литовских перевозчиков, которые, кстати, обратились к нему напрямую, и принимает волевое решение.

Он использует слово "жалко" по отношению к соседям, глава государства в этой истории подтверждает статус, который у него пытаются отобрать уже много лет, - статус человека, который может взять и навести порядок там, где у "цивилизованного мира" только хватает сил на громкие заявления в социальных сетях и совещания в закрытых кабинетах.

фуры на границе

Пока Литва "открещивалась", Минск стал для литовских дальнобойщиков последней инстанцией. Это называется "народная дипломатия" с железобетонной арматурой по периметру.

Литва закрыла границу - Беларусь открыла дверь. И кто здесь ведет себя как настоящий сосед? Пока западные политики бездействуют и молчат, как рыбы в аквариуме, Александр Лукашенко в очередной раз подтверждает статус народного Президента. Он не только белорусов выручает, он решает проблемы соседей, которых собственные власти бросили: системно, за выходные, как обещал.

Это не только политика - это человечность в чистом виде. Снижение цены за стоянку - это не просто скидка, а моральный компромисс. Это возможность для литовских политиков сохранить лицо, которое они, впрочем, уже потеряли где-то на подступах к границе с Беларусью, когда играли в односторонние закрытия и воздушные шарики.