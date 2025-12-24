Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Беларуси

"Главе государства было доложено, что с 1 декабря в Вооруженных Силах начался новый учебный год. Наши ракетчики начали его с пусков комплекса "Полонез-М". Глава государства был проинформирован о том, как прошли пуски, и о том, что подразделение успешно прибыло вчера в пункт постоянной дислокации. Также в рамках этого обсуждения глава государства поинтересовался перспективами модернизации нашего комплекса, совместными разработками с Российской Федерацией ракет увеличенной дальности, перспективами этого комплекса. Детально было доложено, что мы заинтересованы, этот вид вооружения нам нужен, и совместно с нашим ГВПК мы продолжим работу по разработке и модернизации нашего комплекса. Кроме того, на Всебелорусском народном собрании Президент отметил еще один перспективный вопрос - модернизацию комплекса нашего ракетного БУК. Также было доложено, в какие сроки и в каких количествах этот комплекс будет поступать в наши Вооруженные Силы".