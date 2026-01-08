Иван Кубраков доложил, что оперативная обстановка в стране спокойная и находится под контролем

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9de1b789-9d03-4eae-bfa5-015af5998665/conversions/c302e94e-0ed1-4e3e-91da-b6d2e7bea1f6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9de1b789-9d03-4eae-bfa5-015af5998665/conversions/c302e94e-0ed1-4e3e-91da-b6d2e7bea1f6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9de1b789-9d03-4eae-bfa5-015af5998665/conversions/c302e94e-0ed1-4e3e-91da-b6d2e7bea1f6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9de1b789-9d03-4eae-bfa5-015af5998665/conversions/c302e94e-0ed1-4e3e-91da-b6d2e7bea1f6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Оперативная обстановка в стране спокойная и находится под контролем. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел Иван Кубраков по итогам доклада главе государства, сообщает БЕЛТА.

Одной из тем доклада стала оперативная обстановка в праздничные дни. По словам Ивана Кубракова, Президент постоянно держит под контролем этот вопрос: "Я докладывал 1 января об оперативной обстановке в том числе, а также об обеспечении охраны общественного порядка в новогодние праздники и конкретно в новогоднюю ночь. Хочу отметить, что оперативная обстановка в стране спокойная и находится под контролем".

Иван Кубраков также рассказал об обеспечении охраны общественного порядка в местах праздничных мероприятий: "Я хочу отметить, что их прошло немало в стране: только в новогоднюю ночь более 2 тыс. праздничных мероприятий. Охрана общественного порядка обеспечена, ни одного преступления в местах проведения праздничных гуляний не допущено".

Отдельно министр внутренних дел остановился на административных правонарушениях. По его словам, ведомством, несмотря на погодные условия, были приняты все меры для обеспечения дорожной безопасности. "На сегодняшний день отмечаем снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали и погибли граждане. Мы начали подготовку заблаговременно", - добавил Иван Кубраков.

Вместе с тем, констатировал глава МВД, в новогодние праздники не обошлось без совершения преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. "С начала января совершено пять убийств. Да, это меньше, чем в прошлом году, но, к сожалению, это пять человеческих жизней", - подчеркнул Иван Кубраков. Кроме того, добавил он, гражданам было причинено 14 тяжких телесных повреждений. Также совершено семь хулиганств, связанных, как правило, с повреждением имущества.