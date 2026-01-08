3.67 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Иван Кубраков: Проверка готовности подразделений внутренних войск - это запланированное мероприятие
Проверка готовности, которая проводится в подразделениях внутренних войск и некоторых подразделениях органов внутренних дел, является запланированным мероприятием. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел Иван Кубраков по итогам доклада главе государства, сообщает БЕЛТА.
Министр внутренних дел отметил, что утром 8 января поставил задачу о проверке готовности подразделений внутренних войск и некоторых подразделений органов внутренних дел. "Мы проверим готовность к действиям как техники, так и личного состава", - сказал Иван Кубраков. Кроме того, отметил он, проводится проверка спецподразделений на готовность к противодействию диверсионно-разведывательным группам.
"Никакой чрезвычайной ситуации нет, это запланированное мероприятие. Все подразделения любого силового блока должны быть в постоянной готовности. Об этом и Президент наш говорил ранее", - подчеркнул глава МВД.