Иван Кубраков: Проверка готовности подразделений внутренних войск - это запланированное мероприятие

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd764cb7-a695-4bdc-9fa6-d3d7365d2853/conversions/b866fc9b-abd2-4b27-babf-50a4808e6833-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd764cb7-a695-4bdc-9fa6-d3d7365d2853/conversions/b866fc9b-abd2-4b27-babf-50a4808e6833-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd764cb7-a695-4bdc-9fa6-d3d7365d2853/conversions/b866fc9b-abd2-4b27-babf-50a4808e6833-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd764cb7-a695-4bdc-9fa6-d3d7365d2853/conversions/b866fc9b-abd2-4b27-babf-50a4808e6833-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Проверка готовности, которая проводится в подразделениях внутренних войск и некоторых подразделениях органов внутренних дел, является запланированным мероприятием. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел Иван Кубраков по итогам доклада главе государства, сообщает БЕЛТА.

Министр внутренних дел отметил, что утром 8 января поставил задачу о проверке готовности подразделений внутренних войск и некоторых подразделений органов внутренних дел. "Мы проверим готовность к действиям как техники, так и личного состава", - сказал Иван Кубраков. Кроме того, отметил он, проводится проверка спецподразделений на готовность к противодействию диверсионно-разведывательным группам.