Лукашенко: Беларусь поддерживает поиск новых партнеров ЕАЭС из числа стран Глобального большинства

резидент Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/485c7754-8613-43e5-9897-67246dbeb227/conversions/15b90991-84ef-4a9d-94ad-01f7628f8bf4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/485c7754-8613-43e5-9897-67246dbeb227/conversions/15b90991-84ef-4a9d-94ad-01f7628f8bf4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/485c7754-8613-43e5-9897-67246dbeb227/conversions/15b90991-84ef-4a9d-94ad-01f7628f8bf4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/485c7754-8613-43e5-9897-67246dbeb227/conversions/15b90991-84ef-4a9d-94ad-01f7628f8bf4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларусь поддерживает поиск новых партнеров ЕАЭС из числа стран Глобального большинства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, сообщает БЕЛТА.

Президент обозначил необходимость выработать подходы к выстраиванию торгово-экономического сотрудничества с третьими странами на предстоящую пятилетку. "Беларусь всецело поддерживает поиск новых партнеров из числа государств Глобального большинства, продвижение в те регионы мира, где нас уважают и ждут", - заявил глава государства.