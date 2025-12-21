3.66 BYN
Лукашенко: Беларусь поддерживает поиск новых партнеров ЕАЭС из числа стран Глобального большинства
Беларусь поддерживает поиск новых партнеров ЕАЭС из числа стран Глобального большинства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, сообщает БЕЛТА.
Президент обозначил необходимость выработать подходы к выстраиванию торгово-экономического сотрудничества с третьими странами на предстоящую пятилетку. "Беларусь всецело поддерживает поиск новых партнеров из числа государств Глобального большинства, продвижение в те регионы мира, где нас уважают и ждут", - заявил глава государства.
В целом, подчеркнул Александр Лукашенко, вопросы повестки дня заседания Высшего Евразийского экономического совета носят исключительно практический характер. Белорусский лидер рассчитывает, что главы государств ЕАЭС сполна воспользуются этой возможностью и откровенно обсудят все актуальные темы, а также примут решения, обеспечивающие баланс национальных и общих интересов при последовательном продвижении к интеграционным целям.